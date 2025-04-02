"Африканистика", новые бюджетные места - ректор БГУ об основных тенденциях вступительной кампании

Об основных тенденциях вступительной кампании Белорусского государственного университета рассказал ректор вуза Андрей Король, пишет БЕЛТА.

Он отметил, что на протяжении последних 5-7 лет у вуза сохраняется несколько тенденций. Одна из них - увеличение мест на бюджетной форме обучения. "Мы гибко и мягко реагируем на запрос государства и увеличиваем удельный вес именно бюджетной формы. Это связано с внутренней экономикой. Так, в этом году мы увеличили набор на 27 бюджетных мест, в прошлом году у нас был прирост на 400 мест на бюджет. Но также сохраняется динамика сокращения платных мест", - сообщил Андрей Король.

Еще одной тенденцией является целенаправленное уменьшение мест на заочной форме обучения. "С точки зрения стратегии развития университета было принято такое решение, и ежегодно у нас сокращается количество заочных мест", - добавил он.

БГУ идет в ногу с запросами времени и открывает новые актуальные специальности. "Новые специальности появляются не потому что университету так захотелось, а потому что есть анализ предпочтений рынка. Например, в прошлом году мы вводили три новые специальности. В этом году будем осуществлять набор по четырем новым специальностям", - рассказал ректор.

Так, на факультете международных отношений появилась специальность "африканистика", факультет социокультурных коммуникаций будет набирать специалистов на "компьютерное моделирование и разработку веб-приложений". В свою очередь экономический факультет совместно с Республиканским институтом китаеведения имени Конфуция будут готовить по специальности "международная экономика и торговля" (с углубленным изучением китайского языка), а факультет радиофизики и компьютерных технологий - по специальности "интеллектуальная электроника".

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"Открыть новую специальность - это не просто подготовить пакет документов. На самом деле это кропотливая работа, в которой мы изучаем спрос и потребности, учитываем обеспеченность профессорско-преподавательским составом и определенные обязательства университета. Это достаточно серьезный шаг, в БГУ за последние 5 лет открылось 19 новых специальностей. Мы даем возможность амбициозным, талантливым абитуриентам связать свое будущее с тем, что сегодня крайне необходимо для страны, и тем, что позволит самореализоваться в профессии", - отметил Андрей Король