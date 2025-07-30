Агрогородок Колодищи сильнее всего пострадал от грозового фронта в Минской области

Накануне вечером грозовой фронт прошел по территории столичного региона Беларуси. Сильнее всего пострадал агрогородок Колодищи. Без света остались около 600 домов. Информации о пострадавших нет.

Всю ночь службы восстанавливали проезд и коммуникации. Как сообщает Минскэнерго, уже завершены все аварийно-восстановительные работы.

Кадры больше похожи на фильм про апокалипсис - поваленные деревья, разрушенные дома, на боку лежит грузовик. На протяжении часа стихия крушила все на своем пути.

Несколько улиц в Колодищах оказались перекрыты из-за поваленных деревьев.

Перекрытие улицы в Колодищах из-за поваленных деревьев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40e12be2-d3ec-4a5c-96b4-6ecd7ba3ceb8/conversions/6439d8b0-da3e-4b4b-8ab0-3b3ed8188a44-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40e12be2-d3ec-4a5c-96b4-6ecd7ba3ceb8/conversions/6439d8b0-da3e-4b4b-8ab0-3b3ed8188a44-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40e12be2-d3ec-4a5c-96b4-6ecd7ba3ceb8/conversions/6439d8b0-da3e-4b4b-8ab0-3b3ed8188a44-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/40e12be2-d3ec-4a5c-96b4-6ecd7ba3ceb8/conversions/6439d8b0-da3e-4b4b-8ab0-3b3ed8188a44-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лес в Колодищах, который облюбовали местные жители, ветер буквально стер. По данным МЧС, повалено почти 1,8 тыс. деревьев. Но даже в самый темный час приходит рассвет. Восстановительные работы начались практически сразу. Они продолжались всю ночь.

Максим Шихалев, начальник Минского районного отдела по ЧС:

"Всего было задействовано 24 единицы техники и 274 человека - это с учетом сторонних организаций, которые также принимали участие в ликвидации последствий непогоды".

Из-за непогоды без электричества остались порядка 600 домов.

Олег Бойничев, начальник Центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси:

"Пилим деревья, которые мешают для прокладки линий электропередачи и восстановления электроснабжения. Стоит отметить, что подразделения республиканского отряда специального значения, в том числе, на данный момент продолжают работы в Могилеве по ликвидации последствий прохождения грозового фронта в Могилевской области".

Вид масштаба последствий стихии в Колодищах с вертолета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8dbda7-ad31-4e1a-ac62-f9f6da866cf2/conversions/59034404-f530-4007-ba26-97b369e84eef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8dbda7-ad31-4e1a-ac62-f9f6da866cf2/conversions/59034404-f530-4007-ba26-97b369e84eef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8dbda7-ad31-4e1a-ac62-f9f6da866cf2/conversions/59034404-f530-4007-ba26-97b369e84eef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8dbda7-ad31-4e1a-ac62-f9f6da866cf2/conversions/59034404-f530-4007-ba26-97b369e84eef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Масштаб стихии хорошо виден с вертолета. На борту, помимо спасателей, находились представители местной власти и помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области Александр Кохан.

"Ведутся работы по восстановлению электроснабжения жилых домов, по расчистке проездных путей. Люди работают на всех объектах. На сегодняшний страховые компании оценивают ущерб, который нанесен стихией", - отметил Александр Кохан.

Также на месте создан штаб по ликвидации последствий стихии. К восстановительным работам присоединились и местные жители.

Последствия непогоды в Колодищах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b260c7f-4cde-4a4a-90a0-1bf845a84e2a/conversions/30ad476c-ef67-4813-b75f-d5ce29f984e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b260c7f-4cde-4a4a-90a0-1bf845a84e2a/conversions/30ad476c-ef67-4813-b75f-d5ce29f984e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b260c7f-4cde-4a4a-90a0-1bf845a84e2a/conversions/30ad476c-ef67-4813-b75f-d5ce29f984e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b260c7f-4cde-4a4a-90a0-1bf845a84e2a/conversions/30ad476c-ef67-4813-b75f-d5ce29f984e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лариса Штраус, председатель Колодищанского сельского исполнительного комитета:

"Хочется выразить благодарность жителям Колодищанского сельсовета за то, что откликнулись и не прошли стороной. Они не поддались панике, а активно вышли на помощь всем службам, которые наводили порядок все это время".

Больше всего воды выпало в Барановичах и Минске. Сухарево, Степянка, Уручье, центр города - только в столице было подтоплено 40 участков дорог. Все оказалось во власти воды.