Air China планирует увеличить частоту полетов в Минск

Air China планирует увеличить частоту полетов в белорусскую столицу. Об этом заявил журналистам глава представительства авиакомпании в Беларуси Гэн Цзечжи, сообщает БЕЛТА.

В Национальном аэропорту Минск отметили 10-летие с момента открытия регулярных рейсов между Беларусью и Китайской Народной Республикой. "Десять лет назад 1 мая мы открыли прямой рейс Пекин - Минск. Сейчас в полетную программу добавился Сиань. Выполняется три рейса в неделю. Планируется с 24 июня дополнительно открыть рейс из Пекина через Сиань в Минск по вторникам", - сказал Гэн Цзечжи.

По его словам, направление востребовано. Самолеты летают почти с полной загрузкой. В числе пассажиров как туристы, так и представители бизнеса, студенты. Гэн Цзечжи также отметил, что 10 лет назад принимал участие в открытии рейса. Недавно возглавил представительство авиакомпании в Беларуси. "Очень люблю вашу страну. В Беларуси живут добрые люди. Минск - красивый город", - добавил он.

Генеральный директор Национального аэропорта Минск Владимир Череухин подчеркнул высокий уровень сотрудничества с китайской стороной. За 10 лет выполнено более 1,2 тыс. рейсов, которыми перевезено почти 400 тыс. пассажиров. За 2024 год рейсами воспользовались более 33 тыс. человек. Значительная их часть - трансферные пассажиры. Рейсы Air China пользуются высоким спросом на стыковки внутри Китая.