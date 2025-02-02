Актер сериала "Возвращение Мухтара" Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни

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Умер актер сериала "Возвращение Мухтара" Станислав Колокольников. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

Советский и украинский актер умер на 64-м году жизни вечером 30 января. В последние годы он тяжело болел.

Станислав Колокольников родился 16 ноября 1961 года в Киеве. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Он снялся в сериалах "Возвращение Мухтара", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "По закону", "Ярость" и др.