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Активисты БСЖ помогли маленькой Арине Шевченко в сборе денег на лечение
Автор:Редакция news.by
Добрые сердца белорусских женщин помогли воплотить в жизнь мечту еще одной семьи из Минска.
Продолжение получил проект "Вместе", о делах которого и его активистах известно уже на всю страну. Помощь оказана девочке-инвалиду Арине Шевченко, которая страдает от редкого генетического заболевания. Малышка нуждается в пересадке стволовых клеток за границей.
Был объявлен благотворительный сбор, вот он долгожданный момент - передача сертификата матери девочки. В мире детей с этим редким заболеванием можно сосчитать по пальцам. Лечение подбирается индивидуально.
Сертификат девочка получила в свой день рождения. Активисты Союза женщин уверены, что процесс выздоровления ускорят и положительные эмоции.