Активисты БСЖ помогли маленькой Арине Шевченко в сборе денег на лечение

Добрые сердца белорусских женщин помогли воплотить в жизнь мечту еще одной семьи из Минска.

Продолжение получил проект "Вместе", о делах которого и его активистах известно уже на всю страну. Помощь оказана девочке-инвалиду Арине Шевченко, которая страдает от редкого генетического заболевания. Малышка нуждается в пересадке стволовых клеток за границей.

Был объявлен благотворительный сбор, вот он долгожданный момент - передача сертификата матери девочки. В мире детей с этим редким заболеванием можно сосчитать по пальцам. Лечение подбирается индивидуально.