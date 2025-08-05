Активное лето с пользой: туристический слет студотрядов Минской области проходит в Раубичах

Молодежный турслет студенческих отрядов центрального региона проходит 5 августа в Раубичах. Для участников подготовили конкурсные испытания и творческие активности.

В Центральном регионе проходит турслет студенческих отрядов. В программе - мастер-классы, дискуссии, творческие выступления и конкурсы. Тематика выездного форума - "Энергия отряда". Проект приурочен к 80-летию Великой Победы.

Валерия Карпович, боец студенческого отряда "Орлята" (Слуцк):

"Я работаю в сельскохозяйственном отряде Клецкого района в ОАО "Кухчицы". Работаю уже не первый год и даже за этот сезон я пойду в третий отряд. На таком мероприятии тоже присутствую не впервые. Наш отряд был признан лучшим в Минской области в 2024 году, а ОАО "Кухчицы" был признан лучшим нанимателем".

Около 200 человек - бойцов студенческих отрядов - собрались в Раубичах, чтобы поделиться опытом, завести новые знакомства и получить хорошие эмоции. В афише оpen-air встречи - спортивные и интеллектуальные активности.

Кристина Хубулова, комиссар Минского областного штаба студотрядов:

"На слете собрались все районы Минской области. Мы организовали для молодежи развлекательную интерактивную площадку, где они познакомятся друг с другом. У них будут игры на командообразование, интеллектуальное творчество. Также они посетят музей в Раубичах".