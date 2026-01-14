3.71 BYN
Акцент на качество: новый учебный год стартовал в подразделениях органов пограничной службы Беларуси
Автор:Редакция news.by
Во всех подразделениях органов пограничной службы Беларуси стартовал новый учебный год. Это начало насыщенного периода интенсивной подготовки, учений и совершенствования профессионального мастерства. Торжественные построения прошли во всех воинских частях.
Сразу после официальных мероприятий учебный процесс перешел в практическую плоскость - начались занятия по ключевым дисциплинам боевой и специальной подготовки. Особый акцент в этом году сделан на качество. 2026-й объявлен в ведомстве Годом пограничного мастерства.