Акцент на качество: новый учебный год стартовал в подразделениях органов пограничной службы Беларуси

Во всех подразделениях органов пограничной службы Беларуси стартовал новый учебный год. Это начало насыщенного периода интенсивной подготовки, учений и совершенствования профессионального мастерства. Торжественные построения прошли во всех воинских частях.

Сразу после официальных мероприятий учебный процесс перешел в практическую плоскость - начались занятия по ключевым дисциплинам боевой и специальной подготовки. Особый акцент в этом году сделан на качество. 2026-й объявлен в ведомстве Годом пограничного мастерства.