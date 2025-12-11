Акция БСЖ "Папой быть круто" прошла в Университете гражданской защиты МЧС

"Отцовство - выбор сильных и зрелых мужчин". Республиканская акция Белорусского союза женщин "Быть папой круто" получила сегодня развитие в Университете гражданской защиты МЧС

Демографическая безопасность и укрепление института семьи - в ключевых приоритетах развития страны. И будущие спасатели могли сегодня задать любые вопросы по отцовству экспертам в области медицины и образования, обсудили участие мужчины в семье, осознанное отцовство и подготовку к этой важной роли.

Инна Солдатенко, заместитель председателя Белорусского союза женщин:

"На сегодняшний момент "Быть папой круто" - это не первая акция. Она произошла от акции "Быть мамой круто", которая в рамках программы и плана деятельности Белорусского союза женщин стартовала более 2,5 года назад.

По ее словам, спикеры раньше выступали только в роли докладчиков, а на сегодняшний момент они работают с возражениями и запросами. Акция стала площадкой, на которой обсуждается формирование базиса новых семей.