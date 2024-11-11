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Акция "Наши дети": депутаты и представители "Белой Руси" заглянули в детский коррекционный центр

Акция "Наши дети" продолжает шагать по стране, принося радость и тепло.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси вместе с представителями Республиканского общественного объединения "Белая Русь" порадовали деток Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района столицы.

Ну и конечно, в гости только с подарками - ребят поздравили с праздниками и вручили презенты и сладости.

Белая РусьНаши детиблаготворительная акция

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