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Акция "Наши дети": депутаты и представители "Белой Руси" заглянули в детский коррекционный центр
Акция "Наши дети" продолжает шагать по стране, принося радость и тепло.
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси вместе с представителями Республиканского общественного объединения "Белая Русь" порадовали деток Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района столицы.
Ну и конечно, в гости только с подарками - ребят поздравили с праздниками и вручили презенты и сладости.
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