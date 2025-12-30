Акция "Наши дети": собрали все самые яркие и трогательные моменты марафона добрых дел

Продолжается республиканская акция "Наши дети" - это поистине уникальная традиция, которая не просто живет, но и связывает уже два поколения белорусов. Она наглядно доказывает глубокую истину, не раз озвученную Президентом Беларуси Александром Лукашенко: пока живы такие традиции, сильна и страна.

30 лет марафон добра помогает исполнять мечты тысяч юных белорусов во всех уголках страны. Новогодние поздравления звучат в детских домах, домах семейного типа, реабилитационных центрах.

Для детей эти предновогодние дни - целый каскад ярких событий с подарками, незабываемыми представлениями и встречами с добрыми волшебниками. Для родителей - это возможность как можно дольше сохранить их настоящую веру в чудо.

Воспитанники детского социального пансионата в Ивенце каждый день наглядно доказывают, что желание полноценно жить и прикоснуться к празднику может превосходить любые физические ограничения. К ним в гости заглянул премьер-министр.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Общение с этими детьми напитывает особой энергетикой, оптимизмом. У них сложная жизненная ситуация, но они настолько жизнерадостные, что взрослым людям, у которых все в порядке, этому стоит у них поучиться".

Марафон добра особое внимание уделяет самым уязвимым, но таким сильным духом детям. В этом сложном пути любая поддержка, будь то доброе слово или символ внимания, становится бесценной. 30 декабря частичка добра пришла к ребятам из РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Поздравить и поддержать ребят, которые сейчас борются с онкологией, приехала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Каждый маленький пациент получил подарок.

"Здесь работают такие люди, которые всю душу и все свое сердце отдают этим замечательным маленьким деткам. В эти дни очень хочется, чтобы дети испытали счастье и радость от праздников", - сказала Наталья Кочанова.

В "SOS - Детской деревне Марьина Горка" 30 декабря было шумно: воспитанники водили хороводы, пели песни, танцевали, читали стихи Деду Морозу и стали участники новогоднего представления. На праздник по традиции к ребятам приехали представители Министерства информации.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Сегодня ровно 15-й раз, как мы встречаем Новый год здесь - это уже традиция. Министерство информации - большая команда, и нам приятно, что сегодня все находятся здесь в 15-й раз. Нас здесь встречают как родных, нам улыбаются и ждут".

В столице около 500 ребят из Минска и Минской области объединила главная профсоюзная елка. Для ребят подготовили по-настоящему яркое представление с интерактивными играми, хороводами и новогодними подарками. Участниками стали воспитанники социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Все они находятся под патронатом Федерации профсоюзов Беларуси.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Профсоюзы уделяют особое внимание реализации благотворительных программ. К сожалению, в нашей стране есть большое количество детей, которые по каким-то причинам лишены родительской заботы. Выполняя поручение главы государства о том, что каждый ребенок должен быть окружен вниманием, профсоюзы вместе с нанимателями и социальными партнерами активно включились в эту работу по поддержке таких детей".