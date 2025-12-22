Акция "Наши дети" заглянула в гости к воспитанникам школы-интерната в Белыничах

В Новый год принято исполнять желания. Благотворительная акция "Наши дети" побывала в гостях у воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната.

Здесь проживают ребятишки со всего региона. Есть и те, кто остался без родителей, но не без внимания со стороны взрослых и в эти предновогодние дни.

22 декабря поздравления прозвучали от главы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Сказочное представление и долгожданное зажжение огней на волшебной елке украсили праздник.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Это позволяет абсолютно отвлечься, переключить немножко внимание. И здорово, что в конце каждого года мы можем встречаться с нашими детками на таких праздничных, хороших новогодних мероприятиях. Они к ним очень долго готовятся. Атмосфера замечательная".