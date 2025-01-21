Акция "Одно дело делаем" проходит на кондитерской фабрике "Слодыч" в рамках "Марафона единства"

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск0°
Могилев0°
Гродно1°
Минск1°
Минск
1°
Марафон единства и ярких эмоций в Минске находится в самом разгаре.
Как известно, эффективно работать и показывать результат можно только благодаря слаженным действиям коллективов и партнеров. Поэтому локация акции "Одно дело делаем" 21 января проходит на площадке кондитерской фабрики "Слодыч". В гости пригласили и коллектив Минского маргаринового завода, обменялись благодарностями за труд, а для работников устроили традиционно много живой музыки.
Коллеги маргаринового завода - это партнеры, которые работают со "Слодычем" в плотном тандеме на протяжении многих лет и производят самые вкусные кондитерские изделия во всей Беларуси.
Благодаря компании мы можем делать прекрасные продукты. Надеемся на то, что сотрудничество и спектр продуктов будут только возрастать. И благодаря товариществу мы только укрепим компании. В свою очередь у людей будет расти и благосостояние.
Андрей Гончаров, директор ОАО "Минский маргариновый завод": "Я работаю на заводе порядка четырех лет. Очень комфортно себя чувствую с этой компанией. У нас есть рабочие моменты, но мы их обсуждаем. В целом с такой компанией есть перспектива для еще большего сотрудничества".
На фабрике "Слодыч" репортерам дали аккуратно украсть один экземпляр и даже попробовать его, чтобы вспомнить вкус детства. А чтобы делать такой натуральный и качественный продукт, нужно чтобы коллектив работал как слаженная, дружная команда.
Огромное количество ярких мероприятий сегодня нанесено на карту "Марафона единства" в Минске. Можно посетить выставку "Книги в дар Президенту", мастер-класс от артистов Большого театра, а можно съездить на концерт, где выступает Президентский оркестр Республики Беларусь.