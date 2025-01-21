Акция "Одно дело делаем" проходит на кондитерской фабрике "Слодыч" в рамках "Марафона единства"

Марафон единства и ярких эмоций в Минске находится в самом разгаре.

Как известно, эффективно работать и показывать результат можно только благодаря слаженным действиям коллективов и партнеров. Поэтому локация акции "Одно дело делаем" 21 января проходит на площадке кондитерской фабрики "Слодыч". В гости пригласили и коллектив Минского маргаринового завода, обменялись благодарностями за труд, а для работников устроили традиционно много живой музыки.

Коллеги маргаринового завода - это партнеры, которые работают со "Слодычем" в плотном тандеме на протяжении многих лет и производят самые вкусные кондитерские изделия во всей Беларуси.

Благодаря компании мы можем делать прекрасные продукты. Надеемся на то, что сотрудничество и спектр продуктов будут только возрастать. И благодаря товариществу мы только укрепим компании. В свою очередь у людей будет расти и благосостояние. Александр Нечай, гендиректор ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч"

Андрей Гончаров, директор ОАО "Минский маргариновый завод": "Я работаю на заводе порядка четырех лет. Очень комфортно себя чувствую с этой компанией. У нас есть рабочие моменты, но мы их обсуждаем. В целом с такой компанией есть перспектива для еще большего сотрудничества".

На фабрике "Слодыч" репортерам дали аккуратно украсть один экземпляр и даже попробовать его, чтобы вспомнить вкус детства. А чтобы делать такой натуральный и качественный продукт, нужно чтобы коллектив работал как слаженная, дружная команда.