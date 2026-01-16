Акция "От всей души" охватила более 600 тыс. белорусов

16 января в Минске подвели итоги республиканских акций "Наши дети" и "От всей души". Предприятия, общественные организации, фонды и просто неравнодушные белорусы ежегодно принимают в них участие.

Итоги республиканской акции "Наши дети"

Во время новогодних и рождественских праздников, когда больше всего хочется верить в сказку и силу человеческой теплоты, неравнодушные белорусы уже несколько десятилетий дарят чудо тем, кто в нем нуждается, во время акции "Наши дети". Ее итоги подвели сегодня.

Внимание особым адресатам: сиротам, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также тем, кто воспитывается в интернатных учреждениях и замещающих семьях. Масштаб доброй традиции: 33 тысячи мероприятий, свыше 1 млн 100 тыс. детей.

Елена Войтехович, консультант управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси:

"По предварительным данным, в ходе акции привлечено около 10 миллионов белорусских рублей. Это и подарки, которые были вручены детям, и помощь, которая была оказана учреждениям. Привлечено порядка 125 тысяч, которые пойдут на оказание помощи детям в Республиканский центр оториноларингологии".

"От всей души" - забота о белорусах элегантного возраста

Не оставили без внимания и граждан элегантного возраста. На республиканском и районном уровнях более 600 тыс. человек охватила акция "От всей души". Забота - ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям и долгожителям, а также ветеранам труда.

Вероника Гулевич, замначальника главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"У нас было предусмотрено порядка 20 разноплановых мероприятий, которые состоялись по всей стране. В рамках акции были, естественно, охвачены наши государственные учреждения социального обслуживания, к которым относятся и социальные пансионаты, и территориальные центры социального обслуживания, на базе которых функционирует отделение круглосуточного пребывания пожилых граждан и инвалидов. В рамках акции мы посетили больницы сестринского ухода, хосписы, а также одиноких лиц у них по месту жительства".