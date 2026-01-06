Акция "От всей души" подарила сертификат на приобретение моноблока соцпансионату "Прибужье"

География акции "От всей души", которая проходит по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, расширяется с каждым днем.

Благотворительная акция заглянула в Брестский социальный пансионат "Прибужье". Здесь проживают около 130 человек в возрасте от 24 до 101 года. Подарок постояльцам - перформанс, а еще сертификат на приобретение моноблока.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Наша задача - оказать необходимую поддержку, чтобы люди почувствовали, получили удовольствие от той жизни. Нам удалось привлечь бизнес для принятия активного участия, для посещения и оказания спонсорской помощи учреждениям такого типа. Эффект сработал, мы собрали больше, чем планировали".