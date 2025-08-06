Республиканская акция "Шаг к успеху " заглянула в Минский оздоровительный центр "Лидер ". Цель - поговорить о главном в жизни, мотивировать достигать высот и любить свою страну.

Поделиться с подрастающим поколением секретами успешной профессиональной самореализации, а также мыслями о самом важном приехал Алексей Талай. Формат встречи - живой разговор. Ребята активно задавали интересующие вопросы и больше часа общались со спикером.