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Акция "Шаг к успеху" заглянула в Минский оздоровительный центр "Лидер"
Автор:Редакция news.by
Республиканская акция "Шаг к успеху " заглянула в Минский оздоровительный центр "Лидер ". Цель - поговорить о главном в жизни, мотивировать достигать высот и любить свою страну.
Поделиться с подрастающим поколением секретами успешной профессиональной самореализации, а также мыслями о самом важном приехал Алексей Талай. Формат встречи - живой разговор. Ребята активно задавали интересующие вопросы и больше часа общались со спикером.
Такие встречи проходят в оздоровительных лагерях по всей стране. В каждом уголке своими главными шагами к успеху делятся выдающиеся люди страны.