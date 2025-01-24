Актуальную информацию о ходе голосования предоставляет Информационный центр ЦИК

Актуальную информацию о ходе голосования в эти дни будет аккумулировать Информационный центр ЦИК Беларуси. Он заработал во Дворце Республики.

На выборах Президента в этот раз Информационный центр ЦИК Беларуси будет работать 4 дня. На день дольше, чем обычно. И связано это с тем, что в эти дни в столице проходит конференция руководителей ЦИК стран СНГ.

Как жить и по какому вектору будет дальше развиваться страна, белорусы всегда определяли сами. Выборы мы всегда проводим для себя. Президентские кампании, как правило, отличаются высокой явкой избирателей. И ход нынешнего досрочного голосования это только подтверждает. Вся достоверная и оперативная информация о выборах Президента по традиции будет аккумулироваться в Инфоцентре ЦИК.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси

"С 26 на 27 января мы выйдем в эфир в 2:30 ночи и скажем некоторые предварительные результаты выборов Президента. В 11 утра 27 января мы также заявим предварительные результаты. После нашей пресс-конференции состоятся еще 3 - от миссии СНГ, от миссии ШОС, а также руководителей избирательных органов и индивидуальных экспертов, которые участвовали в наблюдении за выборами".

Интерес к выборам 2025 года особенный. Это чувствуется по пулу журналистов, прибывших во Дворец Республики для освещения хода кампании. Всего ЦИК аккредитовал более 800 журналистов из крупнейших мировых медиа: 24 белорусских и 70 зарубежных СМИ. В режиме нон-стоп будет работать и команда "Первого информационного".

Кроме журналистов, в Инфоцентре будут работать также наблюдатели и эксперты. Брифингами, тематическими мероприятиями и пресс-конференциями будут насыщены все 4 дня работы Инфоцентра.

Так, в основной день голосования, 26 января, начиная с 11:00, каждые 2 часа запланированы прямые трансляции о ходе голосования, в том числе из регионов и Центра общественного наблюдения за выборами.