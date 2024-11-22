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Акулович назвала новый ресурс, который поможет избежать фейковой информации
Во время "Знаковой встречи" в рамках "Марафона единства" в Лиде генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович назвала лайфхак, который поможет избежать фейковой информации, передает БЕЛТА.
"VIDEOBEL.BY - это новый ресурс, который создан в нашей стране. Хотите понять, что происходит в стране, хотите посмотреть аналитику - включайте его. Здесь собраны информационно-аналитические проекты всех наших основных средств массовой информации", - сказала Ирина Акулович.
Гендиректор БЕЛТА отметила, что на портале представлен контент ОНТ, СТВ, БТ, "СБ. Беларусь сегодня", БЕЛТА. "Пока мы говорим о республиканских СМИ. Все программы, проекты - пожалуйста", - добавила она.
Кроме того, на VIDEOBEL.BY можно смотреть прямые эфиры телеканалов, шортсы и другое. "Команда БЕЛТА работает практически круглосуточно, чтобы этот контент подать", - подчеркнула Ирина Акулович.
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