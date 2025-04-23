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Альбом в память о героях. 50 историй к 80-летию Великой Победы презентовали в Белтелерадиокомпании
Герои живы, пока звучат их имена! В Белтелерадиокомпании собрали 50 историй к 80-летию Великой Победы.
Лица победителей, прошедших дорогами войны, смотрят с праздничного стенда. А из семейных историй, которые передаются из поколения в поколение, собран альбом в память о героях.
Сотрудники медиахолдинга рассказали о своих родных, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья. Многие из них удостоены высоких наград.
Инициаторами проекта "50 историй к 80-летию Великой Победы" стали активисты Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании.
Альбом уже привлек внимание и станет частью Музея истории Белорусского телевидения.