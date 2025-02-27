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Александр Кулик проведет в Лунинце прием граждан 28 февраля

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Фото: belta.by

Министр лесного хозяйства Александр Кулик проведет прием граждан 28 февраля в Лунинце, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минлесхоза.

Личный прием граждан и представителей юридических лиц пройдет с 11:00 до 13:00 в здании Лунинецкого райисполкома.

Граждане смогут пообщаться с главой лесной отрасли исключительно по предварительной записи.

ЛунинецАлександр Куликприем граждан