Александр Кулик проведет в Лунинце прием граждан 28 февраля

Министр лесного хозяйства Александр Кулик проведет прием граждан 28 февраля в Лунинце, сообщила БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу Минлесхоза.

Личный прием граждан и представителей юридических лиц пройдет с 11:00 до 13:00 в здании Лунинецкого райисполкома.