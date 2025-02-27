3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
Александр Кулик проведет в Лунинце прием граждан 28 февраля
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108d5a92-dfc7-4900-a9ca-f808519f1931/conversions/235f4183-803f-4795-ab87-82ff9742721e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108d5a92-dfc7-4900-a9ca-f808519f1931/conversions/235f4183-803f-4795-ab87-82ff9742721e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108d5a92-dfc7-4900-a9ca-f808519f1931/conversions/235f4183-803f-4795-ab87-82ff9742721e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/108d5a92-dfc7-4900-a9ca-f808519f1931/conversions/235f4183-803f-4795-ab87-82ff9742721e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byГраждане смогут пообщаться с главой лесной отрасли исключительно по предварительной записи
Министр лесного хозяйства Александр Кулик проведет прием граждан 28 февраля в Лунинце, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Минлесхоза.
Личный прием граждан и представителей юридических лиц пройдет с 11:00 до 13:00 в здании Лунинецкого райисполкома.
Граждане смогут пообщаться с главой лесной отрасли исключительно по предварительной записи.