Александр Лукашенко держит на контроле масштабную проверку боеготовности Вооруженных Сил Беларуси
Внезапная проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси. Президент Александр Лукашенко держит ход масштабного мониторинга на личном контроле.
В зависимости от того, как личный состав справляется с полученными заданиями, даются соответствующие указания. Экзамен держал и отдельный механизированный батальон: гвардейцы сдали нормативы по подтягиваниям на перекладине.
Как подчеркивают в Минобороны, данный этап проверки позволяет объективно оценить выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.
Сергей Бризинский, замначальника управления военной безопасности Госсекретариата Совета безопасности Беларуси:
"Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности Вооруженных Сил в условиях напряженности. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке. Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены в силовой подготовке".
Особенность проверки - личное участие Главнокомандующего. Александр Лукашенко приводит войска в высшую степень готовности напрямую, без долгих согласований. Темпы и объемы масштабного экзамена будут наращиваться - впереди много мероприятий оперативно-тактической направленности.