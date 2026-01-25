Александр Лукашенко держит на контроле масштабную проверку боеготовности Вооруженных Сил Беларуси

Внезапная проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси. Президент Александр Лукашенко держит ход масштабного мониторинга на личном контроле.

В зависимости от того, как личный состав справляется с полученными заданиями, даются соответствующие указания. Экзамен держал и отдельный механизированный батальон: гвардейцы сдали нормативы по подтягиваниям на перекладине.

Как подчеркивают в Минобороны, данный этап проверки позволяет объективно оценить выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.

Сергей Бризинский, замначальника управления военной безопасности Госсекретариата Совета безопасности Беларуси:

"Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности Вооруженных Сил в условиях напряженности. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке. Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены в силовой подготовке".

Сергей Бризинский, замначальника управления военной безопасности Госсекретариата Совета безопасности Беларуси