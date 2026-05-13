Александр Турчин провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитие договоренностей Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина о наращивании белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, достигнутых на переговорах 8 мая в Москве.
Александр Турчин и Михаил Мишустин подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.