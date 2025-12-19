3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
Александр Турчин: В Беларуси планируется построить 5 млн кв. м арендного жилья за пятилетку
За пятилетку в Беларуси планируется построить 5 млн кв. м арендного жилья. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, представляя на утверждение Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.
Александр Турчин отметил, что качественная и удобная среда для жизни - это в первую очередь жилье, дороги, транспорт, ЖКХ. Ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию арендного жилья. Такое решение позволит привлечь и сохранить квалифицированные кадры в регионах.
"Строить будем там, где планируется реализация крупных производственных проектов, и для работников наиболее востребованных должностей, молодых специалистов. Это сделает трудовые ресурсы подвижными, мобильными, позволит искать дом возле работы, а не наоборот", - сказал премьер-министр.
Александр Турчин добавил, что спрос на арендное жилье у белорусов большой.