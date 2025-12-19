Александр Турчин: В Беларуси планируется построить 5 млн кв. м арендного жилья за пятилетку

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/775185c2-cf7f-4585-a3ca-27de53999873/conversions/0913cfdd-3508-4aad-be72-f185bd2d85fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/775185c2-cf7f-4585-a3ca-27de53999873/conversions/0913cfdd-3508-4aad-be72-f185bd2d85fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/775185c2-cf7f-4585-a3ca-27de53999873/conversions/0913cfdd-3508-4aad-be72-f185bd2d85fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/775185c2-cf7f-4585-a3ca-27de53999873/conversions/0913cfdd-3508-4aad-be72-f185bd2d85fd-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

За пятилетку в Беларуси планируется построить 5 млн кв. м арендного жилья. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, представляя на утверждение Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.

Александр Турчин отметил, что качественная и удобная среда для жизни - это в первую очередь жилье, дороги, транспорт, ЖКХ. Ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию арендного жилья. Такое решение позволит привлечь и сохранить квалифицированные кадры в регионах.

"Строить будем там, где планируется реализация крупных производственных проектов, и для работников наиболее востребованных должностей, молодых специалистов. Это сделает трудовые ресурсы подвижными, мобильными, позволит искать дом возле работы, а не наоборот", - сказал премьер-министр.