Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Александр Турчин: В Беларуси планируется построить 5 млн кв. м арендного жилья за пятилетку

Александр Турчин: В Беларуси планируется построить 5 млн кв.м арендного жилья за пятилетку
Фото БЕЛТА

За пятилетку в Беларуси планируется построить 5 млн кв. м арендного жилья. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, представляя на утверждение Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает БЕЛТА.

Александр Турчин отметил, что качественная и удобная среда для жизни - это в первую очередь жилье, дороги, транспорт, ЖКХ. Ресурсы будут направлены на строительство и реконструкцию арендного жилья. Такое решение позволит привлечь и сохранить квалифицированные кадры в регионах.

"Строить будем там, где планируется реализация крупных производственных проектов, и для работников наиболее востребованных должностей, молодых специалистов. Это сделает трудовые ресурсы подвижными, мобильными, позволит искать дом возле работы, а не наоборот", - сказал премьер-министр.

Александр Турчин добавил, что спрос на арендное жилье у белорусов большой.

Разделы:

Общество

Теги:

Александр ТурчинВНСарендное жилье