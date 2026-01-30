Александр Вольфович подвел итоги проверки боеготовности 19-й механизированной бригады

После этого было построение на плацу и символическое торжественное мероприятие по завершению проверки боеготовности. Именно в этой бригаде были награждены отличившиеся бойцы. После прошел торжественный марш.

"Проверка проходила действительно в непростых погодных условиях. Началась с большого мороза, по сути дела. В ходе проверки были и осадки, и снег, и ледяной дождь. Конечно же, это влияло на ход выполнения поставленных задач, на ход контрольных занятий, которые сдавали гвардейцы. Но, что порадовало, во-первых, личный состав бригады с поставленной задачей Президентом справился, отчитался, я считаю, что вполне прилично и достойно. Главнокомандующий каждый день интересовался ходом этой проверки, давал указания, корректировал те или иные мероприятия, которые необходимо было провести. Вчера главнокомандующему было подробно доложено о том, что проверка завершена. Последним этапом проверки боевой готовности 19-й бригады была проверка на выносливость", - рассказал государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.