Александр Вольфович подвел итоги проверки боеготовности 19-й механизированной бригады
Завершился один из этапов внезапной проверки Вооруженных Сил, проводимой по распоряжению Президента. Об этом журналистам заявил госсекретарь Совета Безопасности.
Александр Вольфович посетил 19-ю механизированную бригаду, чтобы подвести итоги недельных испытаний. Визит начался с общения с личным составом.
Госсекретарь интересовался, какие беспилотные летательные аппараты находятся на вооружении, умеют ли бойцы с ними справляться. Были и лирические отступления. Госсекретарь интересовался бытовыми вопросами и даже спрашивал, смотрели ли бойцы советский фильм "Офицеры".
После этого было построение на плацу и символическое торжественное мероприятие по завершению проверки боеготовности. Именно в этой бригаде были награждены отличившиеся бойцы. После прошел торжественный марш.
"Проверка проходила действительно в непростых погодных условиях. Началась с большого мороза, по сути дела. В ходе проверки были и осадки, и снег, и ледяной дождь. Конечно же, это влияло на ход выполнения поставленных задач, на ход контрольных занятий, которые сдавали гвардейцы. Но, что порадовало, во-первых, личный состав бригады с поставленной задачей Президентом справился, отчитался, я считаю, что вполне прилично и достойно. Главнокомандующий каждый день интересовался ходом этой проверки, давал указания, корректировал те или иные мероприятия, которые необходимо было провести. Вчера главнокомандующему было подробно доложено о том, что проверка завершена. Последним этапом проверки боевой готовности 19-й бригады была проверка на выносливость", - рассказал государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Как подчеркнул госсекретарь Совета Безопасности, проверка боеготовности продолжается. В какую следующую воинскую часть отправится госсекретарь с поручением Президента и конвертом о проверке, остается большим секретом.