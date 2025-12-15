Алексей Беляев: ВНС сегодня служит блокирующим устройством для непродуманных действий

Конфигурация политической системы Беларуси была изменена с целью предотвращения резких метаний во внешней политике, изменений договорно-правовой базы на международной арене, основных подходов внутренней политики. В результате этого белорусы получили орган народовластия, задача которого - осуществление реальной политики в интересах населения. Об этом заявил политолог, декан факультета журналистики БГУ Алексей Беляев.

"Орган народовластия сегодня служит блокирующим устройством для того, чтобы какой-нибудь безумный крюк политики, внешний или внутренний, какие-то непродуманные действия не привели к катастрофическим последствиям для всей страны", - добавил он.

Политолог отметил, что в настоящий момент между делегатами ВНС и нынешней государственной властью - правительством, Президентом Республики Беларусь - не существует разногласий. Сегодня все понимают, что в Беларуси существует единая политическая линия, настоящее единение народного представительства в лице всех органов, начиная от Президента, который выбирается прямыми выборами (а в 2025 году как раз было продемонстрировано, что у белорусских граждан существует консенсус по поводу лидера и что их вполне удовлетворяет та политика, которую Президент последовательно проводит с середины 1990-х годов), и между избранными депутатами парламента, депутатами местных советов, представителями современного гражданского общества.

"Очень важно, что сегодня на площадке Всебелорусского народного собрания есть возможность в рабочем порядке обсуждать существующие проблемы, которые есть всегда. Но задача не в том, чтобы на основе этих проблем раскачивать лодку общественного недовольства и вызывать какие-то кризисные явления, а в том, чтобы находить эффективное решение этих проблем", - считает декан факультета журналистики.