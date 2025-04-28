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Алексей Кушнаренко встретился с ветеранами в Хатыни и обсудил форматы патриотического воспитания
О новых форматах патриотического воспитания говорили сегодня в Хатыни.
В музее прошла встреча губернатора центрального региона с воинами-интернационалистами и представителями ветеранских организаций. Обсудили и достижения области в социально-экономическом развитии. Поддержали идею проведения кадетского бала в Несвижском дворце, а также конкурса на лучшее благоустройство ветеранских подворий. Минская область масштабными проектами встречает День Победы - акциями памяти, автопробегами, уроками мужества. Кульминация праздника пройдет на Кургане Славы.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"Одни из основных мероприятий будут проходить на Кургане Славы, который будет открыт после двухлетней реконструкции. Там можно будет увидеть фотохронику, мультимедийные изображения на склоне самого кургана. Добавлено и 10 единиц военной техники, также развернут выставку боевого оружия. Запланирован и другой ряд мероприятий, которые позволят людям прикоснуться к истории".
Казимир Чарапковский, председатель Совета Минской областной организации ветеранов: "Своей основной ролью мы видим воспитательный процесс. В 2025 году приняли ряд таких мероприятий, как конкурс детского рисунка "Нам мир завещано беречь", конкурс сочинений для Минской области "Обелиски Великой Победы".
6 мая ветеранам из Минской области вручили юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы, а сам губернатор получил на память картину от воинов-интернационалистов.