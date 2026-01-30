3.75 BYN
Алгоритм спасения: Сотрудники РОСН "Зубр" МЧС напомнили правила поведения на льду
В интернете несложно найти видео, когда зимние забавы пошли не по плану. Ради необычной прогулки, комфортной рыбалки, красивого фото или видео люди готовы рискнуть жизнью. Начало истории у многих разное, зато финал один - оказались в ледяной воде, не ожидая, что такое произойдет.
Помните ощущения под ледяным душем? Примерно такие же ощущения испытываются, когда оказался в воде. Спасти себе жизнь можно, зная правила.
Важно максимально успокоиться, обломать локтями лед и попытаться вылезти (это главное правило, потому что большинство погибших получили холодовой шок), далее откатиться назад. И лишь тогда можно выходить из воды.
Выбраться на сушу или хотя бы вылезти из ледяной воды теперь крайне сложно - резкий холод сужает сосуды, повышает давление, учащает пульс. Чтобы компенсировать потерю тепла, организм активно пытается согреться, происходит быстрое непроизвольное сокращение мышц, что контролировать крайне сложно. Главные признаки холодового шока - глубокий и частый выдох и вдох. Если человек находится под водой, то велик шанс захлебнуться.
В гидрокостюме тело сухое, к тому же он держит на воде, а вот обычная одежда вмиг намокает и тянет на дно, а резкий холод мешает здраво рассуждать. Вскоре начинаются судороги, потом тело перестает сопротивляться, от холода голову будто сдавливают металлическим обручем. Порой колотит так, что утопающий не в силах взобраться в лодку, а обледеневшие пальцы не способны схватить палку или камень. Именно в таких случаях на счету оказывается каждая секунда.
Происшествие происходит даже на локальных и технических водоемах, можно даже сказать лужицах. Люди зачастую ведут себя не совсем правильно, когда выходят на тонкий лед.
Если спасательная станция располагается рядом, то шансы выжить многократно возрастают. Самый эффективный способ добраться до пострадавшего - на аэролодке, которая скользит на поверхности водоема. Такое глиссирующее судно есть на многих спасательных станциях Беларуси.
Спасатели на постоянной основе напоминают, что ни в коем случае нельзя выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, бегать и прыгать по льду, скапливаться большим количеством людей в одной точке.
Факт
Если на ровном снежном покрове видно темное пятно, то под снегом находится неокрепший лед.
Рыбакам стоит помнить, что в обязательном порядке при выходе на лед следует надевать спасательный жилет. Если лед начинает трескаться, то необходимо медленно и аккуратно, скользящими шагами вернуться в ту сторону, откуда пришли.
Аэролодка, или аэроглиссер - гибрид судна-вездехода. По сути, это мощная надувная лодка, обычно из прочнейшей армированной резины, на которую вместо подвесного мотора установлен авиационный двигатель с большим пропеллером в кольцевой защитной решетке. Управляется она с помощью аэродинамических рулей, как самолет. Главный ее плюс - всесезонность и проходимость. Она способна передвигаться как по обычным рекам, так и по мелководью, заболоченной местности, горным протокам, льду и снегу.
Порой жизнь спасенного зависит не только от утопающего, но и от грамотных действий очевидцев. Увидел человека в полынье - звони в 101 или 112. Если объективно чувствуете, что спасти не в силах, то не рискуйте. Если вы вышли на лед, в первую очередь думайте о своей безопасности. Подходить вплотную к полынье нельзя. Имеется практически стопроцентная вероятность, что вы окажетесь в воде вместе с утопающим.
Для спасения понадобятся любые подручные средства - веревка, доска, ремень или одежда. Проще всего спасать веревкой, но желательно намотать узелки, чтобы ими было проще вытаскивать, а человеку - держаться.
Ни в коем случае нельзя наматывать веревку на руку, потому что сам утопающий также может утянуть под лед. Оказавшись в воде, самое главное - не уйти под лед. Даже нахождение рядом опытных водолазов не гарантирует спасение. Легко выбраться из воды помогут шильца, с которыми рекомендуется ходить на рыбалку и не снимать с рук. Этот маленький спасательный аксессуар может спасти жизнь.
Сегодня спасатели отходят от такого понятия, как безопасная толщина льда. Фактически она должна быть не менее 7 см, но так работает не всегда. Например, водохранилище после дождя покрыто водой. При таких условиях нагрузка на лед возрастает, а значит, серьезно снижается и прочность. Теоретически в данном случае 7 см окажутся смертельно опасными.
"Если стали свидетелем того, как человек провалился под лед, прежде всего нужно позвонить по телефону 112 либо 101. Далее осмотреться вокруг, найти какие-либо предметы, которые помогут оказать помощь. Это может быть брючный ремень, если он является довольно прочным, шарф. Потом начать двигаться к месту провала человека. Кстати, лвигаться лучше всего по его же следам, потому что будет видно направление, где лед более-менее крепкий. Передвигаться необходимо по-пластунски", - объяснил водолазный специалист Центра водолазно-спасательной службы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси Александр Басалай.
Обязательно при выходе на лед необходимо сообщать своим близким и родным, где находитесь и когда планируете вернуться обратно. Также нужно избегать сильного течения, мест, где находятся камыши, деревья или какая-либо другая растительность.
"Нужно удержаться на поверхности, чтобы не намочить голову, потому что первая опасность - переохлаждение, получение холодового шока, отчего ситуация может усугубиться. Человек должен опираться на кромку льда, если даже она ломается, продвигаться вперед, пока лед не станет крепким, и дождаться помощи", - рассказал водолазный специалист отдела водолазной подготовки РОСН "Зубр" МЧС Беларуси Николай Васильев.
Мир водолазов - это тишина, нарушаемая только ритмом собственного дыхания и гулом течения. Работа водолазов-спасателей является одной из наиболее сложных и опасных профессий. Здесь важны профессиональные знания, специальные навыки и четкое соблюдение техники безопасности.
Перед погружением им важно проверить исправность гидрокостюма, акваланга, фонаря и другого необходимого оборудования, наличие запасного воздуха и освещения. Во время погружения нужно вести контроль состояния здоровья, соблюдать безопасную дистанцию, уметь быстро реагировать на аварийную ситуацию и многое другое. Их работа не заканчивается сигналом подъем. Она заканчивается тогда, когда на берегу у кромки воды слезы отчаяния сменяются тихими слезами облегчения.
Олег Степук добавил, что под водой можно искать месяцами, а можно - в течение 50 минут. Все зависит от сложившейся ситуации. Если несчастный случай произошел на льду при свидетелях, а у водоема небольшая глубина, это облегчает поиски. Но если же поиски осуществляются по информации, что человек уехал на водоем и пропал (а многие водоемы в Беларуси имеют большую площадь), в данном случае становится все сложнее. "Иногда приходится метр по метру обследовать всю одну акваторию. Как правило, видимость под водой в зимний период времени подо льдом, особенно при солнечной погоде, лучше. Летом зацветают озера, и видимость составляет метр, а иногда и до метра. По большей части парни работают на ощупь", - констатировал он.
Зимой белорусские водоемы, конечно, прозрачны, но холод накладывает временные ограничения - перемерзают регуляторы, порой сложно подойти к месту спуска. Самое сложное - температурный режим, потому что когда стоят морозы минус 20-25 градусов, то это немного затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.
"У нас есть зимние палатки, которые организовываем возле места спуска, определенный тип водолазного снаряжения, позволяющий погружаться в зимний период. Иногда сильно затрудняют работу реки, их течение и глубина, а также ледоход. Когда он происходит, очень сложно провести аварийно-спасательную работу, потому что это дополнительный риск для самих водолазов. Несмотря на сложности, мы всегда организуем и проводим водолазные мероприятия", - поделился водолазный специалист Центра водолазно-спасательной службы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси Анатолий Числов.
Впрочем, чаще работать приходится с живыми, и здесь нужно действовать быстро. Самое массовое спасение на воде в Беларуси было в 2023 году. В Полоцке на Западной Двине откололась льдина. В результате 22 рыбака на ней стали плыть по течению. При попытке выйти на берег края льда обламывались. Пришлось спасать.
Труд водолазов-спасателей остается невидимым для большинства. Они работают там, куда обычные люди боятся даже заглянуть. Спасатели совершают подвиг ежедневно, но тихо и незаметно для других людей. Каждый спуск - диалог со стихией. Водолаз-спасатель не завоевывает глубину, а вежливо, но настойчиво просит у нее то, что она взяла.
Как зимние кадры для соцсетей часто заканчиваются трагедией. Как вести себя, если провалились под лед. Об этом подробнее смотрите в специальном репортаже.
Главное фото: freepik.com