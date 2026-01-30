Алгоритм спасения: Сотрудники РОСН "Зубр" МЧС напомнили правила поведения на льду

В интернете несложно найти видео, когда зимние забавы пошли не по плану. Ради необычной прогулки, комфортной рыбалки, красивого фото или видео люди готовы рискнуть жизнью. Начало истории у многих разное, зато финал один - оказались в ледяной воде, не ожидая, что такое произойдет.

Помните ощущения под ледяным душем? Примерно такие же ощущения испытываются, когда оказался в воде. Спасти себе жизнь можно, зная правила.

Важно максимально успокоиться, обломать локтями лед и попытаться вылезти (это главное правило, потому что большинство погибших получили холодовой шок), далее откатиться назад. И лишь тогда можно выходить из воды.

Выбраться на сушу или хотя бы вылезти из ледяной воды теперь крайне сложно - резкий холод сужает сосуды, повышает давление, учащает пульс. Чтобы компенсировать потерю тепла, организм активно пытается согреться, происходит быстрое непроизвольное сокращение мышц, что контролировать крайне сложно. Главные признаки холодового шока - глубокий и частый выдох и вдох. Если человек находится под водой, то велик шанс захлебнуться.

спасение утопающего в водоеме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d184da19-0b55-4fd4-90c3-8ae994cc981b/conversions/4019d6d9-7ca1-449b-8993-6f4b418c65e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d184da19-0b55-4fd4-90c3-8ae994cc981b/conversions/4019d6d9-7ca1-449b-8993-6f4b418c65e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d184da19-0b55-4fd4-90c3-8ae994cc981b/conversions/4019d6d9-7ca1-449b-8993-6f4b418c65e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d184da19-0b55-4fd4-90c3-8ae994cc981b/conversions/4019d6d9-7ca1-449b-8993-6f4b418c65e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В гидрокостюме тело сухое, к тому же он держит на воде, а вот обычная одежда вмиг намокает и тянет на дно, а резкий холод мешает здраво рассуждать. Вскоре начинаются судороги, потом тело перестает сопротивляться, от холода голову будто сдавливают металлическим обручем. Порой колотит так, что утопающий не в силах взобраться в лодку, а обледеневшие пальцы не способны схватить палку или камень. Именно в таких случаях на счету оказывается каждая секунда.

Происшествие происходит даже на локальных и технических водоемах, можно даже сказать лужицах. Люди зачастую ведут себя не совсем правильно, когда выходят на тонкий лед. Олег Степук, начальник Центра водолазно-спасательной службы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси

Если спасательная станция располагается рядом, то шансы выжить многократно возрастают. Самый эффективный способ добраться до пострадавшего - на аэролодке, которая скользит на поверхности водоема. Такое глиссирующее судно есть на многих спасательных станциях Беларуси.

Спасатели на постоянной основе напоминают, что ни в коем случае нельзя выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, бегать и прыгать по льду, скапливаться большим количеством людей в одной точке.

Факт Если на ровном снежном покрове видно темное пятно, то под снегом находится неокрепший лед.

Рыбакам стоит помнить, что в обязательном порядке при выходе на лед следует надевать спасательный жилет. Если лед начинает трескаться, то необходимо медленно и аккуратно, скользящими шагами вернуться в ту сторону, откуда пришли.

Аэролодка, или аэроглиссер - гибрид судна-вездехода. По сути, это мощная надувная лодка, обычно из прочнейшей армированной резины, на которую вместо подвесного мотора установлен авиационный двигатель с большим пропеллером в кольцевой защитной решетке. Управляется она с помощью аэродинамических рулей, как самолет. Главный ее плюс - всесезонность и проходимость. Она способна передвигаться как по обычным рекам, так и по мелководью, заболоченной местности, горным протокам, льду и снегу.

Аэролодка, или аэроглиссер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825dccf8-6a91-4375-a9d7-a79be8340f92/conversions/92a2c0e7-3012-4e4f-8c47-b59fa4a19a6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825dccf8-6a91-4375-a9d7-a79be8340f92/conversions/92a2c0e7-3012-4e4f-8c47-b59fa4a19a6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825dccf8-6a91-4375-a9d7-a79be8340f92/conversions/92a2c0e7-3012-4e4f-8c47-b59fa4a19a6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/825dccf8-6a91-4375-a9d7-a79be8340f92/conversions/92a2c0e7-3012-4e4f-8c47-b59fa4a19a6d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Порой жизнь спасенного зависит не только от утопающего, но и от грамотных действий очевидцев. Увидел человека в полынье - звони в 101 или 112. Если объективно чувствуете, что спасти не в силах, то не рискуйте. Если вы вышли на лед, в первую очередь думайте о своей безопасности. Подходить вплотную к полынье нельзя. Имеется практически стопроцентная вероятность, что вы окажетесь в воде вместе с утопающим.

Для спасения понадобятся любые подручные средства - веревка, доска, ремень или одежда. Проще всего спасать веревкой, но желательно намотать узелки, чтобы ими было проще вытаскивать, а человеку - держаться.

Ни в коем случае нельзя наматывать веревку на руку, потому что сам утопающий также может утянуть под лед. Оказавшись в воде, самое главное - не уйти под лед. Даже нахождение рядом опытных водолазов не гарантирует спасение. Легко выбраться из воды помогут шильца, с которыми рекомендуется ходить на рыбалку и не снимать с рук. Этот маленький спасательный аксессуар может спасти жизнь.

Сегодня спасатели отходят от такого понятия, как безопасная толщина льда. Фактически она должна быть не менее 7 см, но так работает не всегда. Например, водохранилище после дождя покрыто водой. При таких условиях нагрузка на лед возрастает, а значит, серьезно снижается и прочность. Теоретически в данном случае 7 см окажутся смертельно опасными.

спасение утопающего в водоеме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc0985d-12e5-4f0b-b43d-1f1023125716/conversions/c2ee3ec8-805b-4af1-b750-e10590b60782-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc0985d-12e5-4f0b-b43d-1f1023125716/conversions/c2ee3ec8-805b-4af1-b750-e10590b60782-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc0985d-12e5-4f0b-b43d-1f1023125716/conversions/c2ee3ec8-805b-4af1-b750-e10590b60782-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9cc0985d-12e5-4f0b-b43d-1f1023125716/conversions/c2ee3ec8-805b-4af1-b750-e10590b60782-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Если стали свидетелем того, как человек провалился под лед, прежде всего нужно позвонить по телефону 112 либо 101. Далее осмотреться вокруг, найти какие-либо предметы, которые помогут оказать помощь. Это может быть брючный ремень, если он является довольно прочным, шарф. Потом начать двигаться к месту провала человека. Кстати, лвигаться лучше всего по его же следам, потому что будет видно направление, где лед более-менее крепкий. Передвигаться необходимо по-пластунски", - объяснил водолазный специалист Центра водолазно-спасательной службы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси Александр Басалай.

Обязательно при выходе на лед необходимо сообщать своим близким и родным, где находитесь и когда планируете вернуться обратно. Также нужно избегать сильного течения, мест, где находятся камыши, деревья или какая-либо другая растительность.

"Нужно удержаться на поверхности, чтобы не намочить голову, потому что первая опасность - переохлаждение, получение холодового шока, отчего ситуация может усугубиться. Человек должен опираться на кромку льда, если даже она ломается, продвигаться вперед, пока лед не станет крепким, и дождаться помощи", - рассказал водолазный специалист отдела водолазной подготовки РОСН "Зубр" МЧС Беларуси Николай Васильев.

Мир водолазов - это тишина, нарушаемая только ритмом собственного дыхания и гулом течения. Работа водолазов-спасателей является одной из наиболее сложных и опасных профессий. Здесь важны профессиональные знания, специальные навыки и четкое соблюдение техники безопасности.

Надпись на надвуной лодке спасательная ОСВОД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/362423fc-d2a2-4f2e-adbd-7908ea4aa702/conversions/9b977f55-80a8-4849-af42-d8d9446c7830-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/362423fc-d2a2-4f2e-adbd-7908ea4aa702/conversions/9b977f55-80a8-4849-af42-d8d9446c7830-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/362423fc-d2a2-4f2e-adbd-7908ea4aa702/conversions/9b977f55-80a8-4849-af42-d8d9446c7830-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/362423fc-d2a2-4f2e-adbd-7908ea4aa702/conversions/9b977f55-80a8-4849-af42-d8d9446c7830-xl-___webp_1920.webp 1920w

Перед погружением им важно проверить исправность гидрокостюма, акваланга, фонаря и другого необходимого оборудования, наличие запасного воздуха и освещения. Во время погружения нужно вести контроль состояния здоровья, соблюдать безопасную дистанцию, уметь быстро реагировать на аварийную ситуацию и многое другое. Их работа не заканчивается сигналом подъем. Она заканчивается тогда, когда на берегу у кромки воды слезы отчаяния сменяются тихими слезами облегчения.

Олег Степук добавил, что под водой можно искать месяцами, а можно - в течение 50 минут. Все зависит от сложившейся ситуации. Если несчастный случай произошел на льду при свидетелях, а у водоема небольшая глубина, это облегчает поиски. Но если же поиски осуществляются по информации, что человек уехал на водоем и пропал (а многие водоемы в Беларуси имеют большую площадь), в данном случае становится все сложнее. "Иногда приходится метр по метру обследовать всю одну акваторию. Как правило, видимость под водой в зимний период времени подо льдом, особенно при солнечной погоде, лучше. Летом зацветают озера, и видимость составляет метр, а иногда и до метра. По большей части парни работают на ощупь", - констатировал он.

Миссия водолазов проста и вечна - вернуть того, кто принадлежит земле, обратно в мир живых. Поиски утонувшего могут затянуться на недели, и для непрерывной работы специалистам помогает спецтранспорт - автомобиль водолазно-спасательной службы, в котором можно хранить оборудование, заправлять баллоны кислородом, ночевать и принимать душ. Автономный блок рассчитан на 6 человек.

Зимой белорусские водоемы, конечно, прозрачны, но холод накладывает временные ограничения - перемерзают регуляторы, порой сложно подойти к месту спуска. Самое сложное - температурный режим, потому что когда стоят морозы минус 20-25 градусов, то это немного затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

"У нас есть зимние палатки, которые организовываем возле места спуска, определенный тип водолазного снаряжения, позволяющий погружаться в зимний период. Иногда сильно затрудняют работу реки, их течение и глубина, а также ледоход. Когда он происходит, очень сложно провести аварийно-спасательную работу, потому что это дополнительный риск для самих водолазов. Несмотря на сложности, мы всегда организуем и проводим водолазные мероприятия", - поделился водолазный специалист Центра водолазно-спасательной службы РОСН "Зубр" МЧС Беларуси Анатолий Числов.

Анатолий Числов в эфире специального репортажа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5f2258-d077-43f0-b92c-dd1dc022a4d9/conversions/202a4183-c3ac-4092-8f95-93728b173cc6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5f2258-d077-43f0-b92c-dd1dc022a4d9/conversions/202a4183-c3ac-4092-8f95-93728b173cc6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5f2258-d077-43f0-b92c-dd1dc022a4d9/conversions/202a4183-c3ac-4092-8f95-93728b173cc6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d5f2258-d077-43f0-b92c-dd1dc022a4d9/conversions/202a4183-c3ac-4092-8f95-93728b173cc6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Впрочем, чаще работать приходится с живыми, и здесь нужно действовать быстро. Самое массовое спасение на воде в Беларуси было в 2023 году. В Полоцке на Западной Двине откололась льдина. В результате 22 рыбака на ней стали плыть по течению. При попытке выйти на берег края льда обламывались. Пришлось спасать.

Труд водолазов-спасателей остается невидимым для большинства. Они работают там, куда обычные люди боятся даже заглянуть. Спасатели совершают подвиг ежедневно, но тихо и незаметно для других людей. Каждый спуск - диалог со стихией. Водолаз-спасатель не завоевывает глубину, а вежливо, но настойчиво просит у нее то, что она взяла.

Как зимние кадры для соцсетей часто заканчиваются трагедией. Как вести себя, если провалились под лед. Об этом подробнее смотрите в специальном репортаже.