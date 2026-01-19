"ОМОН - вся моя жизнь": почему служба там является ежедневным проявлением героизма и патриотизма

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414ad67e-3ab8-4da4-ba68-661adff05457/conversions/32b016f2-44be-4f4e-854d-1cebaac2f467-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414ad67e-3ab8-4da4-ba68-661adff05457/conversions/32b016f2-44be-4f4e-854d-1cebaac2f467-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414ad67e-3ab8-4da4-ba68-661adff05457/conversions/32b016f2-44be-4f4e-854d-1cebaac2f467-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/414ad67e-3ab8-4da4-ba68-661adff05457/conversions/32b016f2-44be-4f4e-854d-1cebaac2f467-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

На сегодняшний день угрозы нет, но мы анализируем ситуацию, которая происходит в других странах, и видим, что террористы никого не предупреждают, поэтому мы должны быть всегда готовы. У нас на каждом массовом мероприятии присутствует группа специального назначения, которая полностью экипирована и готова действовать в любой ситуации, заявил в специальном репортаже министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

"Сегодня очень активно в Минской области используют отряд милиции особого назначения. Мы называем его милицейским спецназом. С ним сотрудничают многие подразделения - службы Комитета государственной безопасности, просит оказать определенную силовую поддержку при задержании преступников и Департамент финансовых расследований. Все оперативные службы УВД Минской области привлекают их, как правило, к задержанию особо опасных преступников, в том числе вооруженных. Это сегодня одна из основных задач", - рассказал начальник УВД Минской области Андрей Любимов.

Заместитель командира ОМОН УВД Минской области Николай Ульчиц отметил, что ОМОН - уникальное подразделение, которое выполняет широкий спектр задач. В 2023 году ребятами была изъята большая партия наркотических средств (около 100 кг), для этого пришлось задержать транспортное средство с использованием огнестрельного оружия. Данное задержание проходило в Вилейском районе, где в тайниках находились наркотики.

Николай Ульчиц:

"Было оперативное сопровождение, и ребята - взвод оперативно-боевого назначения - разрабатывали эту операцию и задерживали наркоторговцев. В 2025 году также сотрудники задержали известного вора-авторитета, который в криминальных кругах был известен как Паштет. Он занимался мошенничеством, на нем была работа колл-центров, которые обманывали пенсионеров. Он участвовал в этом, получал какие-то откаты".

Отряды милиции особого назначения создавались, прежде всего, для борьбы с преступностью и с вооруженными преступниками. Одна из основных функций - пресечение массовых беспорядков, обеспечение правопорядка в период проведения крупных мероприятий республиканского значения (культурно-массовых, спортивных, общественно-политических).

Иван Кубраков в 2010 году работал в должности начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома и отвечал за организацию охраны общественного порядка на территории области. На тот момент оперативная обстановка была довольно сложная, поэтому был подготовлен рапорт на руководство УВД Минской области о создании собственного подразделения, а именно отряда милиции особого назначения с соответствующей экипировкой, техникой и вооружением.

Как и 15 лет назад, основной задаче было обеспечение правопорядка и безопасности граждан, но специфика службы за этот период времени существенно изменилась. ОМОН стал более мобильным и универсальным подразделением, оснащенным самыми современными видами боевой и специальной техники, вооружением, экипировкой, средствами радиосвязи. "В отряде создано отделение разведки и противодействия беспилотным летательным аппаратам, которое оснащено средствами подавления и обнаружения БПЛА. Также для отделения оборудована специальная машина", - поделился командир ОМОН УВД Минской области Виктор Марачков.

Работникам ОМОН также приходится работать на дорогах вместе с сотрудниками ГАИ. С помощью квадрокоптера они отслеживают опасные участки дорог.

Никто не знает, с какими сложностями придется столкнуться сотруднику при задержании вооруженного преступника, при охране общественного порядка, при отработке квартир с "репутацией", при банальном реагировании на поступающие заявления и сообщения о происшествии. Специалисты из отдела специальной подготовки при проведении занятий основной упор делают на тактику действия сотрудников в экстремальных условиях, а также учат омоновцев максимально быстро принимать решения в критических ситуациях.

"На постоянной основе мы принимаем участие в тактико-специальных учениях. Недавно проводили учения в Ледовом дворце Солигорска, где отработали все возможные вводные, с которыми могут столкнуться сотрудники милиции при обеспечении охраны общественного порядка во время проведения хоккейного матч, - подчеркнул Виктор Марачков. - До начала всех массовых мероприятий специально обученные сотрудники занимаются глубокой аналитикой - мониторят социальные сети, форумы, разные площадки, выявляют болельщиков и фанатов с целью выявления деструктивно настроенных граждан. В случае выявления противоправных действий незамедлительно туда направляется мобильная группа, либо отдается приказ группе оперативно-боевого назначения, которая дежурит на самой территории в месте проведения массового мероприятия".

В служебную подготовку сотрудников входят такие дисциплины, как специальная подготовка, тактико-специальная подготовка (огневая, строевая, физическая), специальная высотная подготовка, военная инженерная, а также тактическая медицина.

Человек-паук, или суровик - так называют бойцов, работающих на высоте. Их козырями являются скорость и внезапность. Это своего рода профессиональные городские альпинисты, которые используют специальное оборудование. Дисциплина специфическая, поэтому ее преподают профессионалы. Штурм квартиры многоэтажного здания без таких навыков просто невозможен, ведь иной раз это единственный вариант входа в помещение, где засели преступники.

Чтобы попасть в отряд милиции особого назначения, человек проходит длительную подготовку. Во-первых, физическую. Во-вторых, он готовится морально, психологически. Сотруднику, устраивающемуся в подразделение, также необходимо пройти квалификационные испытания на сдачу черного берета. "Есть этап физической подготовки, где проверяется общая физическая подготовка, этап владения приемами рукопашного боя, этап марш-броска, этап стрельбы с различных видов оружия. Заключительным является этап в сдаче черного берета - спарринг с уже действующими сотрудниками ОМОН, с обладателями черного берета", - дополнил заместитель командира по ИРиКО ОМОН УВД Минской области Евгений Баранов.

Форма сотрудника ОМОН разнообразна. Она разработана для повседневного несения службы, для задержаний, для тактико-специальных учений, которая создается специально и испытывается в подразделении. Любой элемент формы непосредственно используется в повседневной носке. Когда приходят экспериментальные варианты формы, они испытываются непосредственно в подразделениях. "Выбыли на задачу, посмотрели, попробовали, где-то что-то добавили в эту форму, где-то что-то изменили - все для того, чтобы сотруднику ОМОН нести и выполнять ту или иную задачу", - объяснил заместитель командира по МТО ОМОН УВД Минской области Виталий Атрасевич.

Первоначальная численность в ОМОН УВД Минской области была 30 человек, но эти бойцы действительно работали не считаясь с личным временем. Министр внутренних дел рассказал, что всегда переживал, когда одно за другим происходили вооруженные нападения или происшествия, а сотрудникам приходилось выходить из ситуаций. "Иногда, чтобы сработать по тем или иным направлениям, сотрудники находились в засадных мероприятиях по неделе. Я уточнял, сколько сотрудников женаты, сколько не женаты, потому что всегда ждал, что ко мне на прием должны прийти жены с претензиями. Но скажу, что в Беларуси семья всегда служит вместе с сотрудником. Низкий поклон всем женам сотрудников за их терпение, потому что это нелегко. Я, как министр внутренних дел, дорожу каждым подразделением милиции, но к ОМОНу у меня особенное отношение, потому что эти люди готовы в любое время стать на защиту Родины", - обратил внимание Иван Кубраков.

Николай Ульчиц: "Служить Родине - это когда ты должен любить ее в первую очередь и знать, что готов в любой момент отдать за нее жизнь. Самое дорогое, что у тебя есть, - это Родина, где ты родился, где живешь, гордишься ею и которую защищаешь".

Евгений Баранов: "Любить Родину - это ставить свои интересы немного ниже, чем интересы государства, которому ты присягнул служить. Это значит быть готовым пожертвовать личным временем, каким-то достатком, сном и даже жизнью ради граждан своей страны".

Виктор Марачков: "Служить Родине для меня является большой честью. ОМОН - вся моя жизнь".

В свой профессиональный праздник, впрочем, как и в любой другой день, в любую погоду и в любое время года, бойцы ОМОН находятся на посту. И не ради наград или признания, а для того, чтобы граждане чувствовали себя спокойно и в безопасности.