Аллея из 20 рябин появилась на территории мемориала "Благовщина"

Озеленение, обновление общественных пространств и развитие инфраструктуры - внести свой вклад в благоустройство белорусской столицы может каждый.

Основные задачи - модернизация парков, лесных массивов, обновление инвентаря и детских площадок.

Облик Минска дополнят новые саженцы деревьев и кустарников. Так, на территории мемориального комплекса "Тростенец" высадили новые деревья.

А 18 апреля всех неравнодушных белорусов объединит республиканский субботник.

Благоустройство и озеленение мемориальных комплексов

Зеленая инициатива - важный вклад в сохранение исторической памяти. Новая рябиновая аллея появилась на территории мемориала "Благовщина", что в Заводском районе столицы. Трудовой марафон объединил около полусотни человек: школьников, молодежь и представителей общественных организаций.

20 молодых саженцев красной рябины - символ стойкости и памяти белорусского народа.

В годы войны это было место массовых расстрелов людей. Сегодня - часть мемориального комплекса "Тростенец". В крупнейшем лагере смерти на территории Беларуси и всего Советского Союза фашисты уничтожили более полумиллиона человек.