3.75 BYN
2.84 BYN
3.32 BYN
Аллея из 20 рябин появилась на территории мемориала "Благовщина"
Озеленение, обновление общественных пространств и развитие инфраструктуры - внести свой вклад в благоустройство белорусской столицы может каждый.
Основные задачи - модернизация парков, лесных массивов, обновление инвентаря и детских площадок.
Облик Минска дополнят новые саженцы деревьев и кустарников. Так, на территории мемориального комплекса "Тростенец" высадили новые деревья.
А 18 апреля всех неравнодушных белорусов объединит республиканский субботник.
Благоустройство и озеленение мемориальных комплексов
Зеленая инициатива - важный вклад в сохранение исторической памяти. Новая рябиновая аллея появилась на территории мемориала "Благовщина", что в Заводском районе столицы. Трудовой марафон объединил около полусотни человек: школьников, молодежь и представителей общественных организаций.
20 молодых саженцев красной рябины - символ стойкости и памяти белорусского народа.
В годы войны это было место массовых расстрелов людей. Сегодня - часть мемориального комплекса "Тростенец". В крупнейшем лагере смерти на территории Беларуси и всего Советского Союза фашисты уничтожили более полумиллиона человек.
Масштабная трудовая инициатива по благоустройству и озеленению развернется 18 апреля, во время республиканского субботника. Собранные в этот день денежные средства пойдут на создание постоянной экспозиции в новом Национальном историческом музее Беларуси. Присоединиться к экомарафону приглашают всех белорусов.