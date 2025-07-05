Гости из США посетили Беларусь. С какими впечатлениями уезжают иностранцы

Гости из Америки посетили Беларусь и вот какие впечатления увозят с собой.

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Анхель Пичардо, гражданин США и Доминиканской Республики, экс-генконсул Доминиканской Республики в штате Нью-Джерси:

"Беларусь - интересная страна на промышленном уровне, на уровне автоматизации, на технологическом уровне. Я считаю, здесь большой потенциал. Надеюсь, однажды у меня появится возможность инвестировать сюда. Почему бы и нет? Сейчас это не мои интересы, не мои намерения, но надеюсь, что такое случится".

Анхель Пичардо уверен, что в Беларусь можно инвестировать. Промышленность, бизнес, торговля нашей страны показали невероятный рост. "Я был здесь - с 1978 по 1985 год учился в Белорусском политехническом институте, и произошедшие перемены за эти 40 лет - это нечто невероятное", - поделился впечатлениями иностранец.

Западные СМИ утверждают, что в Беларуси диктатура. Гостья из Америки выразила недоумение по этому поводу.

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"Диктатура? Здесь страшно? Абсолютно нет! Если это диктатура, то я бы хотела, чтобы все наши страны были такой "диктатурой"! В Беларуси безопасно. Я не видела полиции на улицах, никто не давит на тебя. Ты свободно ходишь, где хочешь, здесь есть все необходимое. Нет, по-моему, здесь никакой диктатуры", - уверена гражданка США и Доминиканской Республики Мариэль Пичардо.