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Американский политолог признался, что обращение Лукашенко к народу произвело большое впечатление
За свой путь становления и развития мы научились любить свое, наше национальное единство передаем из поколения в поколение как святыню. Вместе мы сможем справиться с любыми угрозами и вызовами.
Время сейчас непростое, но мы создаем новые страницы истории независимой Беларуси.
Американский политолог Стив Самарин признался, что делегация из США находится под большим впечатлением от обращения Александра Лукашенко к белорусскому народу. "Я впервые увидел Президента Республики Беларусь так близко. Это произвело, конечно, совершенно потрясающее впечатление. Также мы были в небольших городах, увидели там совершенно фантастический результат труда тысяч людей", - рассказал Стив Самарин.
Американский епископ Виктор Бондаренко в составе делегации возложил цветы. Он поделился, что его бабушки и дедушки участвовали в войне. "Они выиграли эту войну, они победили. И вот только потому что они победили, я сегодня жив. Очень важно помнить обо всем этом. И самая главная причина помнить - чтобы это никогда не повторилось", - подчеркнул Виктор Бондаренко.