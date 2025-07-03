Американский политолог признался, что обращение Лукашенко к народу произвело большое впечатление

За свой путь становления и развития мы научились любить свое, наше национальное единство передаем из поколения в поколение как святыню. Вместе мы сможем справиться с любыми угрозами и вызовами.

Время сейчас непростое, но мы создаем новые страницы истории независимой Беларуси.

Американский политолог Стив Самарин признался, что делегация из США находится под большим впечатлением от обращения Александра Лукашенко к белорусскому народу. "Я впервые увидел Президента Республики Беларусь так близко. Это произвело, конечно, совершенно потрясающее впечатление. Также мы были в небольших городах, увидели там совершенно фантастический результат труда тысяч людей", - рассказал Стив Самарин.