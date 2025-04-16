Аналитик БИСИ: Постепенно мировое внимание будет смещаться с Украины в сторону других регионов

Анатолий Бояшов - аналитик Белорусского института стратегических исследований в студии "Первого информационного" оценил, действительно ли США готовят почву для выхода из украинского конфликта на наиболее удобных для себя условиях.

"Я думаю, США смотрят на Ближний Восток, на основной системный фактор мировой политики - арабо-израильское противостояние и на стратегическое противостояние с Китаем", - отметил аналитик.