Аналитик объяснил, почему на протестах в США звучал лозунг "No Kings"

Аналитик Алексей Авдонин в эфире "Первого информационного" рассказал, почему на протестных митингах в США звучал лозунг "No Kings" ("Нет королям").

Алексей Авдонин отметил, что лозунг действительно выбран необычный, в котором даже явно чувствуется рука политтехнологов, которые над ним поработали. "Но смысл заложен в нем достаточно простой - якобы таким девизом протестующие пытаются показать, что они против превышения власти со стороны президента США Дональда Трампа, что принятые решения в отношении мигрантов являются незаконными, хотя в действительности это не так", - указал аналитик.