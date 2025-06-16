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Аналитик объяснил, почему на протестах в США звучал лозунг "No Kings"
Аналитик Алексей Авдонин в эфире "Первого информационного" рассказал, почему на протестных митингах в США звучал лозунг "No Kings" ("Нет королям").
Алексей Авдонин отметил, что лозунг действительно выбран необычный, в котором даже явно чувствуется рука политтехнологов, которые над ним поработали. "Но смысл заложен в нем достаточно простой - якобы таким девизом протестующие пытаются показать, что они против превышения власти со стороны президента США Дональда Трампа, что принятые решения в отношении мигрантов являются незаконными, хотя в действительности это не так", - указал аналитик.
По его словам, в данном случае в большей степени наблюдается очень активная пиар-компания. Эксперт также обратил внимание, что плакаты с лозунгом "No Kings" размещены на фоне британских флагов, что, по предположению, может быть связано со старыми внутренними подтекстами, мол, американцы должны избавиться от любых королей и не допустить в принципе наличия у себя в стране монархии.