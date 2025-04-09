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Аналитик оценил перспективы китайской модели экономической глобализации
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Экономический аналитик Георгий Гриц в студии "Первого информационного" рассказал, есть ли перспективы у китайской модели глобализации (концепция построения "Сообщества единой судьбы человечества" - прим. ред.), о которой сегодня достаточно активно говорит Пекин, и может ли она стать альтернативой?
"Нет. Потому что Китай только лишь один из сегментов глобальной экономики. Может быть, но в случае союзнического отношения с Союзным государством, с ЕАЭС, с ШОС, БРИКС в рамках формата", - прокомментировал Гриц.
Аналитик убежден, не надо ничего менять - одну глобализацию на другую, т.к. мы только напросимся на какое-то противостояние. И Китай на монопольную роль всемирного судьи никогда не пойдет даже по своему менталитету, по своей философии.