Аналитик оценил перспективы китайской модели экономической глобализации

Экономический аналитик Георгий Гриц в студии "Первого информационного" рассказал, есть ли перспективы у китайской модели глобализации (концепция построения "Сообщества единой судьбы человечества" - прим. ред.), о которой сегодня достаточно активно говорит Пекин, и может ли она стать альтернативой?

"Нет. Потому что Китай только лишь один из сегментов глобальной экономики. Может быть, но в случае союзнического отношения с Союзным государством, с ЕАЭС, с ШОС, БРИКС в рамках формата", - прокомментировал Гриц.