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Аналитик оценил перспективы китайской модели экономической глобализации

Экономический аналитик Георгий Гриц в студии "Первого информационного" рассказал, есть ли перспективы у китайской модели глобализации (концепция построения "Сообщества единой судьбы человечества" - прим. ред.), о которой сегодня достаточно активно говорит Пекин, и может ли она стать альтернативой?

"Нет. Потому что Китай только лишь один из сегментов глобальной экономики. Может быть, но в случае союзнического отношения с Союзным государством, с ЕАЭС, с ШОС, БРИКС в рамках формата", - прокомментировал Гриц.

Аналитик убежден, не надо ничего менять - одну глобализацию на другую, т.к. мы только напросимся на какое-то противостояние. И Китай на монопольную роль всемирного судьи никогда не пойдет даже по своему менталитету, по своей философии.

Георгий Гриц