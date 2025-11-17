3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Северин: ВНС - пример обеспечения конституционных прав граждан управления государством
В современной политической реальности Всебелорусское народное собрание является ярким примером обеспечения конституционных прав граждан управления государством, принятия решений по особо важным и стратегическим вопросам, связанным с деятельностью общества и государства. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Эдуард Северин.
Он заявил, что считает ВНС институтом, который не просто обеспечивает баланс сил между различными ветвями власти, а объединяет усилия между ними для решения насущных вопросов. К слову, в состав ВНС входят представители всех регионов Беларуси, различных сфер жизнедеятельности общества и государства, что помогает обеспечивать качественный срез общественного мнения.
"Всебелорусское народное собрание - это не просто институт, который информирует граждан о принимаемых решениях либо о планах власти, а он, наоборот, напрямую дает возможность гражданам Республики Беларусь принять участие в обсуждении, выработке и принятии наиболее важных решений, связанных с обеспечением национальной безопасности, суверенитета страны", - подчеркнул Эдуард Северин.