Северин: ВНС - пример обеспечения конституционных прав граждан управления государством

В современной политической реальности Всебелорусское народное собрание является ярким примером обеспечения конституционных прав граждан управления государством, принятия решений по особо важным и стратегическим вопросам, связанным с деятельностью общества и государства. Таким мнением в эфире "Первого информационного" поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Эдуард Северин.

Он заявил, что считает ВНС институтом, который не просто обеспечивает баланс сил между различными ветвями власти, а объединяет усилия между ними для решения насущных вопросов. К слову, в состав ВНС входят представители всех регионов Беларуси, различных сфер жизнедеятельности общества и государства, что помогает обеспечивать качественный срез общественного мнения.