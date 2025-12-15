Анатолий Булавко объяснил, зачем заседания ВНС будут проводить ежегодно

Ежегодная работа Всебелорусского народного собрания - своевременное решение, так как в мире все очень быстро меняется, поэтому какие-либо коррективы нужно вносить более оперативно. В "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко рассказал, согласен ли с этим утверждением.

"Абсолютно согласен. Сегодня говорить о том, что на пять лет мы примем Программу (речь идет о Программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы. - прим. news.by) и будем по ней работать, это, наверное, было бы не совсем хорошо", - обратил внимание собеседник.

Анатолий Булавко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afe23e6-9513-4cd5-9a48-447c4e3fdfd3/conversions/f9a8e81a-c71a-4581-a980-8dc3bfd2b611-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afe23e6-9513-4cd5-9a48-447c4e3fdfd3/conversions/f9a8e81a-c71a-4581-a980-8dc3bfd2b611-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afe23e6-9513-4cd5-9a48-447c4e3fdfd3/conversions/f9a8e81a-c71a-4581-a980-8dc3bfd2b611-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0afe23e6-9513-4cd5-9a48-447c4e3fdfd3/conversions/f9a8e81a-c71a-4581-a980-8dc3bfd2b611-xl-___webp_1920.webp 1920w Анатолий Булавко

Жизнь изменяется и, к сожалению, подбрасывает не всегда приятные сюрпризы, а еще и какие-то испытания, и чем быстрее отреагировать на них, тем меньше будут последствия, "поэтому решить проводить ежегодные заседания - это показать народу, где в стране что-то не получается, где произошли какие-либо изменения или только надо внести определенные коррективы".

Планы, уверен гость интервью, для того и создаются, чтобы потом было что корректировать, и, к слову, благодаря этому будет обеспечиваться стабильность развития государства.

"Я утрированно скажу: вот мы идем-идем и куда-то уперлись в стену. Есть три варианта - попробовать ее перелезть, пробить и обойти. Но кто будет об этом принимать решение? Для этого как раз и проходят ежегодные заседания. Но нужно отдать должное, что основополагающим заседанием все-таки является именно то, которое будет 18-19 декабря 2025 года, потому что проделан колоссальный труд, чтобы создать Программу социально-экономического развития на пятилетку", - объяснил Анатолий Булавко.

Депутат особо подчеркнул, что Программа основана на глубочайшем анализе не только нынешние ситуации, но и возможных перспектив ее развития. Хотя в жизни все предусмотреть невозможно.