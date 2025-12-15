3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Анатолий Булавко объяснил, зачем заседания ВНС будут проводить ежегодно
Ежегодная работа Всебелорусского народного собрания - своевременное решение, так как в мире все очень быстро меняется, поэтому какие-либо коррективы нужно вносить более оперативно. В "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко рассказал, согласен ли с этим утверждением.
"Абсолютно согласен. Сегодня говорить о том, что на пять лет мы примем Программу (речь идет о Программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы. - прим. news.by) и будем по ней работать, это, наверное, было бы не совсем хорошо", - обратил внимание собеседник.
Жизнь изменяется и, к сожалению, подбрасывает не всегда приятные сюрпризы, а еще и какие-то испытания, и чем быстрее отреагировать на них, тем меньше будут последствия, "поэтому решить проводить ежегодные заседания - это показать народу, где в стране что-то не получается, где произошли какие-либо изменения или только надо внести определенные коррективы".
Планы, уверен гость интервью, для того и создаются, чтобы потом было что корректировать, и, к слову, благодаря этому будет обеспечиваться стабильность развития государства.
"Я утрированно скажу: вот мы идем-идем и куда-то уперлись в стену. Есть три варианта - попробовать ее перелезть, пробить и обойти. Но кто будет об этом принимать решение? Для этого как раз и проходят ежегодные заседания. Но нужно отдать должное, что основополагающим заседанием все-таки является именно то, которое будет 18-19 декабря 2025 года, потому что проделан колоссальный труд, чтобы создать Программу социально-экономического развития на пятилетку", - объяснил Анатолий Булавко.
Депутат особо подчеркнул, что Программа основана на глубочайшем анализе не только нынешние ситуации, но и возможных перспектив ее развития. Хотя в жизни все предусмотреть невозможно.
Однако в любом случае в Программе социально-экономического развития заложены основы плановой и поэтапной работы по развитию Беларуси, благополучия граждан.