Андрей Шока: С 2022 года Беларусь благодаря безвизу посетили 1,11 млн иностранцев

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Беларусь все шире распахивает двери для иностранцев. Как известно, с 2022 года в стране действует безвиз для жителей европейских стран.

Несмотря на то, что западные власти не хотят, чтобы их граждане приезжали в Беларусь, жители все равно посещают наше государство. В "Актуальном интервью" начальник отряда пограничного контроля "Минск" Андрей Шока назвал количество европейцев, которые посетили Беларусь.

"Если говорить о количестве лиц, которые уже посетили Республику Беларусь в безвизовом режиме с 2022 года, то это порядка 1,11 млн иностранцев", - сообщил он.

В 2022 году Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение разрешить безвизовый въезд для трех государств - Литвы, Латвии и Польши.

Как подчеркнул Андрей Шока, граждане этих государств стали активно пользоваться этой возможностью и посещать Беларусь. В 2024 году глава государства расширил список государств, так как граждане других стран также хотели посетить Беларусь. Александром Лукашенко этот перечень был расширен еще до 35 государств.