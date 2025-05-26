3.76 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Андрей Шока: С 2022 года Беларусь благодаря безвизу посетили 1,11 млн иностранцев
Беларусь все шире распахивает двери для иностранцев. Как известно, с 2022 года в стране действует безвиз для жителей европейских стран.
Несмотря на то, что западные власти не хотят, чтобы их граждане приезжали в Беларусь, жители все равно посещают наше государство. В "Актуальном интервью" начальник отряда пограничного контроля "Минск" Андрей Шока назвал количество европейцев, которые посетили Беларусь.
"Если говорить о количестве лиц, которые уже посетили Республику Беларусь в безвизовом режиме с 2022 года, то это порядка 1,11 млн иностранцев", - сообщил он.
В 2022 году Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение разрешить безвизовый въезд для трех государств - Литвы, Латвии и Польши.
Как подчеркнул Андрей Шока, граждане этих государств стали активно пользоваться этой возможностью и посещать Беларусь. В 2024 году глава государства расширил список государств, так как граждане других стран также хотели посетить Беларусь. Александром Лукашенко этот перечень был расширен еще до 35 государств.
На данный момент граждане 38 европейских государств могут воспользоваться правом безвизового въезда в Республику Беларусь и находиться здесь до 30 дней.