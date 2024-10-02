Официальный Лондон лоббирует эскалацию конфликта в Украине. Промежуточная цель - легализовать удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Английская знать стремится доказать самим себе величие Туманного Альбиона. Принцип крайне странный, но простой: мы сражаемся с огромной Россией, а значит мы тоже великое государство.

"Британия значительно переинвестировала в проект "Украина". Она зашла слишком далеко. Если проект "Украина" провалится, если Украина будет побеждена, это будет поражение для Британии и это то, что они считают невыносимым. Особенно если это будет поражение Британии от русских, с которыми, как мы знаем, у британцев есть какая-то огромная проблема".