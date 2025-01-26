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Анна Лукашенко о "Марафоне единства": Я чувствую гордость от того, что все получилось

За годы суверенитета мы научились сами определять свое будущее без оглядки на чье бы то ни было мнение, и, конечно, сегодня белорусы делают выбор в пользу единства. Это показал и одноименный марафон, который в течение четырех месяцев через 16 крупных городов сплетал нити традиций, талантов, истинных смыслов. Вышла неповторимая философия нации.

Узнавали на "НЕскучных НЕлекциях", "Разам працавалі і разам спявалі" прямо в заводских цехах, назначали "Знаковые встречи" лидерам мнений, удивлялись мастерству народных коллективов и профессиональных артистов во время больших концертов "Время выбрало нас". "Марафон единства" стал уникальным опытом в истории суверенной Беларуси, направленным на осознание главной мысли: "Мы вместе. У нас общие ценности и общие цели".

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства":

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"Город Минск попросил оставить выставки марафона на достаточно долгую перспективу и хочет их показывать людям на протяжении как минимум ближайших нескольких месяцев. Поэтому можно сказать, "Марафон единства" не исчезает бесследно, а тихонечко растворяется, возможно, для того, чтобы возродиться".

Идеи и предложения были реализованы абсолютно все, сказала Анна Лукашенко. "Я чувствую гордость от того, что все получилось и, конечно, безумно горжусь всей командой марафона. Безумно горжусь каждым человеком, который организовывал в регионах, который принимал участие. Потому что мы действительно затронули сердца и не оставили равнодушным никого. Ну и себя, конечно же, тоже. Команда сплочена максимально, заряжена на работу. И, наверное, если бы нам сказали, давайте отдохните недельку и едьте дальше, наверное, мы бы поехали", - заявила она.

"Марафон единства" поставил многоточие. Определенно стоит ждать продолжения. Масштабный проект влюбил в Беларусь сильнее и оставил яркий след в сердцах миллионов белорусов.

Марафон единства