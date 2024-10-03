"Антифейк": Беглые слепили фейковый указ на фейковом сайте

Беглые экстремисты в условиях сокращения западных грантов в поте лица штампуют фейки, чтобы остаться и при кормушке, и в повестке. Хотя вот повестку приходится придумывать самим. Так на коленке создаются якобы новости, а фейковые эксперты потом их же и обсуждают. Невероятная круговая порука от "невероятных". Рубрика "Антифейк".

Оторванные от белорусской реальности беглые экстремистские ресурсы очень нуждаются в кормовой базе. Потому приходится лепить фейки из подручного материала, а если этого материала нет, значит, в инструменты идут фотошоп и вброс, сделанный на коленке.

Факт "Отдать квартиры и машины мигрантам" - документ, якобы, опубликован на сайте Белтелерадиокомпании. Якобы это указ Президента. И далее приводится обоснование таких жестких мер, мол, цитата: "Эти постановления являются ответом на последнюю волну темнокожих беженцев, которая захлестнула нашу страну. Указ предусматривает частичную реквизицию транспортных средств и жилых помещений".

Новость разлетелась по всем возможным экстремистским ресурсам. Указа такого, естественно, не существует в природе. И не было его на нашем сайте. Вот, как говорится, пруфы. Этот "документ" якобы был опубликован 30 сентября в разделе "рекламные новости" на домене tvr.by, который не работает с 18 сентября. "Сайт БТ взломали" - еще один фейк. И внимание: в адресной строке tvr,... а верстка сайта NEWS.BY, то есть фейкометчики просто прифотошопили к новой верстке старый домен и фейковый документ.

Фейкометчики 4 года хоронят белорусскую экономику

"Режим" вот-вот падет. Говорили они. Осталось чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть и так уже 4 года. Экономика уже обвалилась, не все это почувствовали, но это так. С 2020-го прогнозы этих экономистов-гадалок каждый день предрекают великую белорусскую депрессию.

Вот заявление от фейкового экономиста от 2022 года.

Ярослав Романчук:

"Белорусская экономика вынуждена будет ужиматься. Когда завод делал 40 тыс. тракторов, будет делать 10 тыс. Или там МАЗ, который делал 3 тыс. автомобилей, будет делать 500 штук. Столько рабочих не нужно. Будут кого-то увольнять. И здесь какая-то часть уйдет в коленно-локтевую-огородно-дачную позу… Вне сомнения, что постепенно ухудшение и деградация совершенно предсказуема будет. Это очень глубокая рецессия, кризис торговли".

Как вам такой прогноз?! Явно писался этим экспертом в той самой... коленно-локтевой-огородно-дачной позе в острой необходимости отработать повестку западных хозяев. Санкции вводили, свою экономику душили, и как теперь бюргеру за недалеким кордоном объяснять, отчего в его жировках цифры растут, а у белорусов квартирный бум и лица счастливые.

Два года спустя. Берем опять экстремистов. Шел четвертый год прогнозов обвала белорусской экономики.

Анастасия Лузгина, фейковый экономист:

"Если посмотреть на сухую статистику и сравнить с 2022-м, то, безусловно, настроение людей улучшилось. Люди чего-то ожидали, что что-то должно произойти, ухудшиться экономическое состояние - они замирают в выжидательную позицию. Тогда снижается или замедляется рост кредитования, люди не хотят покупать. То, что сейчас мы видим, я посмотрела последние данные по июню, розничная торговля непродовольственных товаров в сопоставимых ценах - рост составил почти 20 % июль к июню. Это очень большой рост. Люди охотно берут кредиты, понятно, что условия созданы".

Только не рассчитывайте, что фейкометчики одумались. Уже которую неделю экстремистские ресурсы пытаются кого-то убедить, что рост экономики и зарплат в Беларуси - это очень плохо. Пример наглядный, ну, может, все-таки увеличение покупательской способности - сигнал падения?!

"А нет в этом такого, что лучше что-нибудь куплю, поскольку неизвестно что с этим рублем будет?" - спросил ведущий в эфире Анустасию Лузгину.

Анастасия Лузгина, фейковый экономист:

"Ну, я не думаю, что сейчас такая ситуация. Это не набеги на магазины. То есть постепенно повышается потребление всего. Тоже в общепит - люди больше ходят в кафе, рестораны - то есть могут себе это позволить. То есть такой рост зарплат - он есть. Такие цифры сказываются на общем благосостоянии".