3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Антифрод-система и что-то еще - Головченко рассказал, как в 2026-м будут бороться с мошенниками
Как будут защищать сбережения белорусов в 2026 году, рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.
"Антифрод - это международный термин, который обозначает борьбу с мошенничеством, - пояснил он. - В настоящее время наиболее актуальной является сфера кибермошенничества. Конечно, пока не все атаки удается отбить на уровне каких-то автоматизированных инструментов. И зачастую граждане уже слишком поздно обращаются за помощью, но благодаря внедренной нами автоматизированной системе обработки инцидентов мы достаточно большой объем транзакций, когда мошенники пытаются увезти деньги людей, пресекаем".
Роман Головченко:
"В 2026 году есть 2 таких очень серьезных направления. Первое, мы планируем внедрить единый стандарт для антифрод-систем в банках, потому что сейчас они есть в каждом банке, но работают, так скажем, по различным алгоритмам. Поэтому нами будет внедрен единый стандарт для антифрод-систем для того, чтобы использовать лучшие практики".
Председатель правления Национального банка Беларуси анонсировал еще один инструмент, который будет иметь кардинальный характер для решения проблемы с мошенниками. "Метод тоже будет реализован на программно-аппаратном уровне", - рассказал он, но какой он будет, анонсировать заранее не стал.