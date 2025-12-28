Антифрод-система и что-то еще - Головченко рассказал, как в 2026-м будут бороться с мошенниками

Как будут защищать сбережения белорусов в 2026 году, рассказал председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко.

"Антифрод - это международный термин, который обозначает борьбу с мошенничеством, - пояснил он. - В настоящее время наиболее актуальной является сфера кибермошенничества. Конечно, пока не все атаки удается отбить на уровне каких-то автоматизированных инструментов. И зачастую граждане уже слишком поздно обращаются за помощью, но благодаря внедренной нами автоматизированной системе обработки инцидентов мы достаточно большой объем транзакций, когда мошенники пытаются увезти деньги людей, пресекаем".

Роман Головченко:

"В 2026 году есть 2 таких очень серьезных направления. Первое, мы планируем внедрить единый стандарт для антифрод-систем в банках, потому что сейчас они есть в каждом банке, но работают, так скажем, по различным алгоритмам. Поэтому нами будет внедрен единый стандарт для антифрод-систем для того, чтобы использовать лучшие практики".