Аппарат ИВЛ передал Белорусский фонд мира областному перинатальному центру в Гродно

Развитие здравоохранения является абсолютным приоритетом государственной политики в Беларуси. В Гродненский областной клинический перинатальный центр передали современный аппарат искусственной вентиляции легких. Инициатива реализована в рамках республиканской акции Белорусского фонда мира "Мир начинается с женщины". Новое оборудование позволит оказывать помощь как новорожденным с экстремально низкой массой тела, так и взрослым пациентам в реанимации.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

"Акция, на которой мы присутствуем сегодня, - это еще одна частичка в общее дело по переоснащению наших организаций здравоохранения, и все это нацелено на то, чтобы сохранять здоровье каждого гражданина, улучшать качество оказание медицинской помощи".

Владимир Зверко, главврач Гродненского областного клинического перинатального центра

Владимир Зверко, главврач Гродненского областного клинического перинатального центра:

"Этот аппарат из последнего поколения аппаратов ИВЛ, и у него в опциях заложено оказание помощи как взрослому населению, так и неонатальному. На сегодняшний день в отделении детской реанимации находятся два человека с экстремально низкой массой тела и во взрослой реанимации три человека - послеоперационный период".

Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира

Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира:

"В перинатальном центре мы бываем ежегодно. В сентябре у нас проходит акция "Дитя мира". Мы чествуем мам, которые родили деток в Международный день мира. По мере необходимости мы стараемся помочь всем, кто в этом нуждается. В этом году Белорусский фонд мира принял решение оказать помощь и выделить каждому областному перинатальному центру по аппарату ИВЛ".