Аппарат ИВЛ передал Белорусский фонд мира областному перинатальному центру в Гродно

Развитие здравоохранения является абсолютным приоритетом государственной политики в Беларуси. В Гродненский областной клинический перинатальный центр передали современный аппарат искусственной вентиляции легких. Инициатива реализована в рамках республиканской акции Белорусского фонда мира "Мир начинается с женщины". Новое оборудование позволит оказывать помощь как новорожденным с экстремально низкой массой тела, так и взрослым пациентам в реанимации.

Людмила Кеда, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

"Акция, на которой мы присутствуем сегодня, - это еще одна частичка в общее дело по переоснащению наших организаций здравоохранения, и все это нацелено на то, чтобы сохранять здоровье каждого гражданина, улучшать качество оказание медицинской помощи".

Владимир Зверко, главврач Гродненского областного клинического перинатального центра:

"Этот аппарат из последнего поколения аппаратов ИВЛ, и у него в опциях заложено оказание помощи как взрослому населению, так и неонатальному. На сегодняшний день в отделении детской реанимации находятся два человека с экстремально низкой массой тела и во взрослой реанимации три человека - послеоперационный период".

Иван Колбаско, председатель правления Гродненского областного отделения Белорусского фонда мира:

"В перинатальном центре мы бываем ежегодно. В сентябре у нас проходит акция "Дитя мира". Мы чествуем мам, которые родили деток в Международный день мира. По мере необходимости мы стараемся помочь всем, кто в этом нуждается. В этом году Белорусский фонд мира принял решение оказать помощь и выделить каждому областному перинатальному центру по аппарату ИВЛ".

В Гродненской области продолжается модернизация системы здравоохранения. Медицинские учреждения оснащают современным оборудованием, строятся новые объекты, расширяются возможности диагностики и высокотехнологичной помощи.

