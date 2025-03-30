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Апрельская непогода привела к нарушениям энергоснабжения в 130 населенных пунктах Минской области
Сложная погодная обстановка привела к нарушениям в электроснабжении потребителей Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Минскэнерго".
Наиболее пострадали Пуховичский и Слуцкий районы. На этих территориях из-за налипания снега и шквалистого ветра повреждены линии электропередачи.
"Могилевэнерго" восстанавливает энергоснабжение в 142 населенных пунктах после ночной непогоды
По данным на утро 6 апреля, энергетики РУП "Минскэнерго" активно работают над восстановлением электроснабжения в более чем 130 населенных пунктах. В работу включены 39 специализированных бригад и 56 единиц спецтехники, а также шесть дизельных электростанций, которые помогут обеспечить электроэнергией наиболее пострадавшие районы.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия непогоды и восстановить надежное электроснабжение потребителей. Наши специалисты работают круглосуточно, чтобы минимизировать неудобства для населения", - пояснили на предприятии.
В энергослужбе приносят извинения за возможные неудобства, а также просят население отнестись к ситуации с пониманием.