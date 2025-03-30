Апрельская непогода привела к нарушениям энергоснабжения в 130 населенных пунктах Минской области

По данным на утро 6 апреля, энергетики РУП "Минскэнерго" активно работают над восстановлением электроснабжения в более чем 130 населенных пунктах. В работу включены 39 специализированных бригад и 56 единиц спецтехники, а также шесть дизельных электростанций, которые помогут обеспечить электроэнергией наиболее пострадавшие районы.



"Мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно устранить последствия непогоды и восстановить надежное электроснабжение потребителей. Наши специалисты работают круглосуточно, чтобы минимизировать неудобства для населения", - пояснили на предприятии.