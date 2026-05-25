Арбитр и пешки: как США уходят в тень, перекладывая войну с Россией на Европу

На фоне громких заявлений Вашингтона о выводе войск из Европы и публичных колебаний Дональда Трампа относительно будущего Североатлантического альянса наблюдается парадоксальная ситуация. Вместо реального сокращения военного присутствия натовская инфраструктура неуклонно приближается к границам Союзного государства. О том, что стоит за этой публичной игрой и кто сегодня представляет главную военную угрозу, рассказал заместитель начальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

Как отметил эксперт, за шумихой вокруг возможного выхода США из НАТО скрывается прямо противоположный процесс. Военные Североатлантического альянса, прежде всего американские, постоянно приближают свою инфраструктуру и войска к рубежам Союзного государства. Речь идет не только о ротации 2-й бронетанковой группы, которая якобы была приостановлена, однако они фактически перебросили более 70 % техники, вооружений и 20 % личного состава.

Особую тревогу вызывает переброска кавалерийской бригады - бригадной боевой группы "Страйкер" - на территорию Польши, с возможным развертыванием части сил в Литве. Все эти действия проводятся в рамках операции "Атлантическая решимость".

"Постоянное наращивание сил и средств вблизи наших государственных границ, количество учений постоянно увеличивается, а заявления военно-политического руководства различных стран становятся все более суровыми в отношении России. Конечно же, никто там не планирует с нами вести какие-то мирные соглашения. Все видят только одно: нанести России стратегическое поражение", - заявил Андрей Богодель.

заместитель начальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d397095-fbbf-4bff-a656-ea9347d1298a/conversions/d9f78e67-22b2-4071-9fc5-30a7ecf19eff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d397095-fbbf-4bff-a656-ea9347d1298a/conversions/d9f78e67-22b2-4071-9fc5-30a7ecf19eff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d397095-fbbf-4bff-a656-ea9347d1298a/conversions/d9f78e67-22b2-4071-9fc5-30a7ecf19eff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d397095-fbbf-4bff-a656-ea9347d1298a/conversions/d9f78e67-22b2-4071-9fc5-30a7ecf19eff-xl-___webp_1920.webp 1920w

В свое время Кир Стармер и Эммануэль Макрон укрепили так называемую "Антанту 2.0", а затем и "коалицию желающих", которая по-прежнему пытается всеми силами поддержать Украину. Сегодня на Западе, по словам эксперта, у Беларуси нет ни друзей, ни партнеров - есть только те, кто мечтает о сокрушительном поражении России.

При этом американцы, судя по всему, опасаются самого главного - быть втянутыми в тотальный вооруженный конфликт. В их стратегиях национальной обороны и безопасности четко прописано: никакой тотальной войны с Россией. Проблемы европейского континента предполагается целиком возложить на страны Европы, которые должны будут сдерживать Россию. Соединенные Штаты же намерены оставаться "наверху", выполняя роль арбитра - склоняясь то на одну, то на другую сторону.

Главная угроза - из Берлина

Вопреки ограничениям, установленным после Второй мировой войны, и условиям Московского договора, декларировавшего мирный характер политики с немецкой территории, Германия на протяжении длительного времени целенаправленно готовила международное сообщество к возможности применения собственных вооруженных сил. Под видом миротворческих и совместных операций НАТО в Югославии, Ираке и Афганистане Бундесвер оттачивал навыки, и вот теперь - первая самостоятельная операция по развертыванию бригады у границ Союзного государства.

Месяц назад Германия приняла стратегию Бундесвера, где Россия и Беларусь прямо названы основной угрозой. В рамках этой угрозы предполагается увеличение численности вооруженных сил. При этом немцы пошли на хитрость: Московский договор ограничивает Бундесвер 370 тыс., однако 260 тыс. объявлены регулярными силами, а 200 тыс. - постоянным стратегическим резервом.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что в основу стратегии противодействия России ляжет нанесение глубоких стратегических ударов. Это перекликается с высказыванием председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне (конец 2025 года) о подготовке к глубокому обезоруживающему стратегическому удару по России, который будет подаваться как оборонительное действие против гибридных угроз.

немецкие военные news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/196b6c17-3ad9-4794-8a2c-4a82a049ffa4/conversions/5d007ca8-5d1f-4a2d-b9d2-e325cca18035-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/196b6c17-3ad9-4794-8a2c-4a82a049ffa4/conversions/5d007ca8-5d1f-4a2d-b9d2-e325cca18035-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/196b6c17-3ad9-4794-8a2c-4a82a049ffa4/conversions/5d007ca8-5d1f-4a2d-b9d2-e325cca18035-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/196b6c17-3ad9-4794-8a2c-4a82a049ffa4/conversions/5d007ca8-5d1f-4a2d-b9d2-e325cca18035-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сегодня Германия идеально подходит на роль именно той силы, которая способна противостоять Москве, - отметил Андрей Богодель. - Сопоставимый промышленный и экономический потенциал, людской ресурс (прежде всего его качество), глубокие исторические и военные традиции в отношении России".

Факт Военный бюджет Германии достиг исторического максимума - 108 млрд евро, и это не предел.

Параллельно Евросоюз принял важные документы: Белую книгу по обороне Европы и программу по перевооружение Европы "Готовность 2030". На пять лет выделяется 800 млрд евро, первые 150 млрд в рамках программы "SAFE" уже делятся. Польша получила почти 44 млрд евро.