Арендные квартиры в собственность - кому досталась такая привилегия

В следующей пятилетке в Беларуси планируют возвести около 5 млн кв. м арендного жилья. Это поможет не только развивать регионы, но и закреплять кадры в малонаселенных пунктах.

Недавно во Дворце Независимости обсуждали ежегодное наращивание жилищного строительства и предоставление арендных квадратов в собственность. Уже 19 июня вступил в силу указ № 235.

В пятиэтажном доме на 60 квартир в Слуцком районе живут медики, учителя, представители правоохранительных органов - те, у кого первоочередное право на получение арендного жилья. В нем почти год назад обосновалась и Екатерина Остапук.

Девушка родом из Березы. Училась в разных городах, несколько лет переезжала из одного общежития в другое, в съемные квартиры. А в Слуцком районе оказалась по распределению. И удачно! Теперь работа в нескольких шагах от дома. Екатерина - провизор районной больницы.

Екатерина Остапук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c918bdb-4aa0-4664-9782-aa986d8bab77/conversions/3111d5cb-e714-48a7-becf-abb7a164ad35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c918bdb-4aa0-4664-9782-aa986d8bab77/conversions/3111d5cb-e714-48a7-becf-abb7a164ad35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c918bdb-4aa0-4664-9782-aa986d8bab77/conversions/3111d5cb-e714-48a7-becf-abb7a164ad35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c918bdb-4aa0-4664-9782-aa986d8bab77/conversions/3111d5cb-e714-48a7-becf-abb7a164ad35-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Остапук, провизор-рецептар Слуцкой ЦРБ

"Когда мне позвонили и сказали, что мне готовы дать квартиру, еще и недалеко от больницы, это были невероятные эмоции. Ты понимаешь, что тебе хотят создать очень хорошие условия. И это все очень сильно подкупает, потому что не у всех молодых специалистов ситуация, когда со всех сторон хотят помочь".

Тему арендного жилья в мае обсуждали во Дворце Независимости. И вот не прошло месяца, как указ № 235 в действии. Арендное жилье нуждающиеся смогут выкупить, но на определенных условиях: жилье находится в населенном пункте с населением до 20 тыс. человек (кроме Минского района), необходимо проживать в нем не менее 10 лет, работая в организации, которая предоставила квадраты. Кроме того, в каждом районе определяют список наиболее востребованных профессий, кому выделят жилье. В Слуцком таких 7. "Аппаратчик уксусного производства, главный ветеринарный врач, переводчик жестового языка, инженер-технолог, машинист экскаватора, оператор тростильного и чесального оборудования", - обозначила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома Вероника Трунова.

Вероника Трунова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56af7faf-56cf-4b70-a915-acacde16deea/conversions/26c931e2-d282-463a-8f81-9b108fe87f66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56af7faf-56cf-4b70-a915-acacde16deea/conversions/26c931e2-d282-463a-8f81-9b108fe87f66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56af7faf-56cf-4b70-a915-acacde16deea/conversions/26c931e2-d282-463a-8f81-9b108fe87f66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56af7faf-56cf-4b70-a915-acacde16deea/conversions/26c931e2-d282-463a-8f81-9b108fe87f66-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вероника Трунова:

"Арендное жилье у нас в районе очень пользуется спросом. Порядка 30-35 арендных квартир мы предоставляем ежегодно как по ходатайствам организаций, так и для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий".