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Арендные квартиры в собственность - кому досталась такая привилегия
В следующей пятилетке в Беларуси планируют возвести около 5 млн кв. м арендного жилья. Это поможет не только развивать регионы, но и закреплять кадры в малонаселенных пунктах.
Недавно во Дворце Независимости обсуждали ежегодное наращивание жилищного строительства и предоставление арендных квадратов в собственность. Уже 19 июня вступил в силу указ № 235.
В пятиэтажном доме на 60 квартир в Слуцком районе живут медики, учителя, представители правоохранительных органов - те, у кого первоочередное право на получение арендного жилья. В нем почти год назад обосновалась и Екатерина Остапук.
Девушка родом из Березы. Училась в разных городах, несколько лет переезжала из одного общежития в другое, в съемные квартиры. А в Слуцком районе оказалась по распределению. И удачно! Теперь работа в нескольких шагах от дома. Екатерина - провизор районной больницы.
Екатерина Остапук, провизор-рецептар Слуцкой ЦРБ
"Когда мне позвонили и сказали, что мне готовы дать квартиру, еще и недалеко от больницы, это были невероятные эмоции. Ты понимаешь, что тебе хотят создать очень хорошие условия. И это все очень сильно подкупает, потому что не у всех молодых специалистов ситуация, когда со всех сторон хотят помочь".
Тему арендного жилья в мае обсуждали во Дворце Независимости. И вот не прошло месяца, как указ № 235 в действии. Арендное жилье нуждающиеся смогут выкупить, но на определенных условиях: жилье находится в населенном пункте с населением до 20 тыс. человек (кроме Минского района), необходимо проживать в нем не менее 10 лет, работая в организации, которая предоставила квадраты. Кроме того, в каждом районе определяют список наиболее востребованных профессий, кому выделят жилье. В Слуцком таких 7. "Аппаратчик уксусного производства, главный ветеринарный врач, переводчик жестового языка, инженер-технолог, машинист экскаватора, оператор тростильного и чесального оборудования", - обозначила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома Вероника Трунова.
Вероника Трунова:
"Арендное жилье у нас в районе очень пользуется спросом. Порядка 30-35 арендных квартир мы предоставляем ежегодно как по ходатайствам организаций, так и для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий".
Минская область - лидер среди регионов по возведению арендного жилья. На нее приходится 35 % от всех построенных метров. По всей Беларуси - более 8 млн квадратов. А скоро арендных станет еще больше. В следующей пятилетке в стране планируют построить около 5 млн кв. м.