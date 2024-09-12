Белорусские военные отправились на учения ОДКБ в Казахстан

"Соответственно там будут отрабатываться те вопросы, которые связаны именно с миротворческой деятельностью. Эта рота создана только в 103-й бригаде, поэтому она летит на данное мероприятие. В составе контингента еще улетают с нами органы Министерства внутренних дел, а именно минский ОМОН, который будет совместно с нашим подразделением выполнять задачи по зачистке захваченных террористами городов, а также отселения населения".