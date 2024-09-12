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Белорусские военные отправились на учения ОДКБ в Казахстан
Белорусские военные вылетели в Казахстан для участия в маневрах с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".
На борт Ил–76 поднялись военнослужащие миротворческой роты 103-й бригады Сил спецопераций и бойцы ОМОНа МВД нашей страны. "Нерушимое братство" пройдет на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области.
Алексей Елфимов, замкомандующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
"Соответственно там будут отрабатываться те вопросы, которые связаны именно с миротворческой деятельностью. Эта рота создана только в 103-й бригаде, поэтому она летит на данное мероприятие. В составе контингента еще улетают с нами органы Министерства внутренних дел, а именно минский ОМОН, который будет совместно с нашим подразделением выполнять задачи по зачистке захваченных террористами городов, а также отселения населения".
Маневры на полигоне в Казахстане станут завершающим этапом в целом комплексе совместных учений, которые проходят в этом году под эгидой ОДКБ.
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