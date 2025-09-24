Хренин: СНГ формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности

"В основе СНГ лежит не только наше общее историческое прошлое, но и механизмы для построения будущего в условиях стремительно меняющейся международной обстановки. Опираясь на достигнутые за десятилетия совместной работы доверие и взаимопонимание, сегодня Содружество предоставляет уникальные возможности для координации усилий по широкому спектру межгосударственных вопросов, в том числе по вопросам безопасности. СНГ закрепило за собой важную нишу в системе международных организаций, оно формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности обширной территории, на которой проживает более 250 млн человек. При этом Содружество вносит значительный вклад и в защиту национального суверенитета, внутренней стабильности каждого своего государства-участника".