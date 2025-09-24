3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Хренин: СНГ формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности
СНГ формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности. Об этом заявил министр обороны нашей страны Виктор Хренин на заседании комитета начальников штабов СНГ.
Встреча прошла 24 сентября в Минске. Среди вопросов - укрепление национальных Вооруженных сил, перспективы совместных учений, координация действий в случае возникновения ЧС и угроз, связанных с трансграничной преступностью, а также результаты реализации Концепции военного сотрудничества.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"В основе СНГ лежит не только наше общее историческое прошлое, но и механизмы для построения будущего в условиях стремительно меняющейся международной обстановки. Опираясь на достигнутые за десятилетия совместной работы доверие и взаимопонимание, сегодня Содружество предоставляет уникальные возможности для координации усилий по широкому спектру межгосударственных вопросов, в том числе по вопросам безопасности. СНГ закрепило за собой важную нишу в системе международных организаций, оно формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности обширной территории, на которой проживает более 250 млн человек. При этом Содружество вносит значительный вклад и в защиту национального суверенитета, внутренней стабильности каждого своего государства-участника".
По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.