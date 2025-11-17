3.67 BYN
Рыженков: Польша продемонстрировала Литве нормальный прагматизм
Польша продемонстрировала Литве нормальный прагматизм. Так действия соседей в интервью телеканалу "Первый информационный" прокомментировал глава МИД Беларуси.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Хорошо, что они продемонстрировали такую последовательность в своих идеях. Но очень важно, когда политики прислушиваются к мнению своего народа и выполняют то, что обещают. Кроме того, очень важно начало движения через пункты пропуска в целом для, как мы считаем, восстановления нормальных отношений между странами. Потому что впереди всегда идут отношения между простыми людьми, отношения между представителями бизнеса. Политики потом подтягиваются. Поэтому очень хорошо, что в целом атмосфера, фон такой достаточно позитивный. Я сегодня видел репортаж, снятый на границе, люди очень довольны. На самом деле, надо было давно уже этим заняться".
По его словам, Польша продемонстрировала Литве жесткий, нормальный прагматизм.
Фото БЕЛТА