Рыженков: Польша продемонстрировала Литве нормальный прагматизм

"Хорошо, что они продемонстрировали такую последовательность в своих идеях. Но очень важно, когда политики прислушиваются к мнению своего народа и выполняют то, что обещают. Кроме того, очень важно начало движения через пункты пропуска в целом для, как мы считаем, восстановления нормальных отношений между странами. Потому что впереди всегда идут отношения между простыми людьми, отношения между представителями бизнеса. Политики потом подтягиваются. Поэтому очень хорошо, что в целом атмосфера, фон такой достаточно позитивный. Я сегодня видел репортаж, снятый на границе, люди очень довольны. На самом деле, надо было давно уже этим заняться".