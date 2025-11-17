3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Через открытые пункты пропуска на белорусско-польской границе проехали уже более 200 машин
17 ноября Польша открыла границу с Беларусью. Шлагбаум поднялся на двух пунктах пропуска: в "Кузнице Белостоцкой" и "Бобровниках" (с белорусской стороны "Брузги" и "Берестовица" соответственно).
По сообщению ГПК, через данные погранпереходы из Беларуси в Польшу въехали уже 200 легковых и 10 грузовых автомобилей, а также 9 автобусов.
Контрольно-пропускной пункт "Бобровники" - "Берестовица" был закрыт с февраля 2023 года. Польша сделала это в одностороннем порядке, ссылаясь на вопросы безопасности.
Польша открыла п/п "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники"
На международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица" 17 ноября в 2 часа ночи по белорусскому времени движение было официально возобновлено.
На белорусской стороне регистрация в электронной очереди началась еще накануне. Это обязательная процедура для всех, кто собирается пересекать границу на этом направлении. Через "Берестовицу" - "Бобровники" разрешен въезд для легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта из стран Евросоюза, Европейского экономического пространства и Швейцарии.
Александр - один из первых, кто воспользовался возможностью пересечь границу. Он вместе с сыном спешил на 80-летие к бабушке. Говорит, что открытие пункта пропуска стало для семьи настоящим подарком, иначе к юбилею они просто не успевали.
"Вера в лучшее - это самое главное, что у нас есть. Надеюсь, что теперь мы будем дружить, как дружили раньше, и мы еще откроем как можно больше переходов, чтобы люди не теряли время", - поделился Александр.
Первым, кто въехал в Беларусь, был житель Польши по имени Виктор. Мужчина признался, что эту поездку планировал давно, и рад, что теперь можно свободно пересекать границу без долгих ожиданий и объездов.
"Так должно быть, границы должны работать. Я думаю, надолго. Все идет к лучшему", - отметил Виктор.
Представители бизнеса Польши также оценили логистические плюсы в связи с открытием границы.
Специалистов для оформления лиц и транспортных средств, следующих через госграницу, хватает, отмечают в профильном ведомстве. К слову, в начале 2025 года в "Берестовице" завершилась масштабная реконструкция. Обновленная инфраструктура белорусской стороны теперь позволяет пропускать 1400 машин в сутки.
Виктор Зубик, начальник главного управления ГТК Беларуси:
"В оба пункта пропуска еще до приостановления движения поставили новое оборудование электронного мониторинга регистрации в очереди грузовиков. Условия нахождения лиц, пересекающих границы, улучшатся. Таможенные органы готовы к возобновлению движения, совершению таможенных операций, проведению таможенного контроля".
Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:
"Также состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов. В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичного функционирования открываемых пунктов пропуска".
Открытие границы с Польшей уже вызвало бурную реакцию у Литвы. По словам специалистов, теперь грузопоток через Польшу увеличится, приграничные регионы получат дополнительные возможности и бизнес начнет оживать. При этом белорусская сторона подчеркивает: к литовским дальнобойщикам никакой враждебности нет. Тем, кто оказался в сложной ситуации на границе, предоставили стоянки, помогли с размещением, а тем, кто хотел, предоставили возможность вернуться домой.
Также 17 ноября был открыт пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" - "Брузги". Здесь границу могут пересекать на легковых автомобилях.