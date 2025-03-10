Артемий Лебедев назвал американское гражданство одним из самых невыгодных в мире

"Зачем оно надо - непонятно, это одно из самых невыгодных гражданств на свете. Но, может, кому надо", - отметил он.

К слову, американская система налогообложения весьма своеобразная. Причем дело даже не в размере налогов, а в том, что платить налоги обязаны даже те граждане США, которые много лет живут за рубежом и платят налоги по месту жительства. Плюс ко всему, в 2010 году в Вашингтоне приняли резонансный закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), принуждавший все иностранные банки предоставлять американским властям данные о счетах граждан США. Поэтому иметь гражданство Соединенных Штатов "про запас" довольно накладно.Поэтому иметь гражданство Соединенных Штатов "про запас" довольно накладно.