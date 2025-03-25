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Атмосфера праздника - белорусы вышли поприветствовать своего Президента
Белорусы - единый народ, который гордится своей страной и главой государства. Поддержать Александра Лукашенко и встретить кортеж Президента Беларуси 25 марта на улицы вышли сотни жителей и гостей столицы.
Они приветствовали своего Президента по всему пути следования его кортежа.
Народ рассказал, что чувства волнительные и очень интригующие. Интересно посмотреть на то, что будет происходить, а также поучаствовать в этом.
"Сейчас огромное доверие оказывается молодежи, она действительно хочет поддерживать тенденции развития, которые задает наш Президент Республики Беларусь", - отметил житель столицы.
Минчане поделились, что сегодня царит праздничная атмосфера. Многие вышли поддержать и поздравить Президента. Для белорусов это приятное событие, которого они ждали.